港識深事｜小區突建養老會所並對外開放　居民生活會受影響嗎？

位於深圳寶安區的金域華府，近日被居民發現小區物業管理處的舊辦公室，被改建成為養老會所，料明年底投入使用，建成後更會對外開放。

不少住戶擔心，將公共養老服務中心選址在住宅小區內，會對小區居民權益造成侵害。



《南方都市報》報道，今年9月，有業主發現金域華府小區9棟1層突然施工，現場公示施工項目名為「頤年會所」，屬於民治街道的長者服務中心，會所面積1600平方米，並會對周邊轄區居民開放。

業主出示的房產合約顯示，其中有一條關於車位及會所的規定寫明，會所產權歸政府所有，為小區業主提供服務。據此前發展商與規土部門簽訂的土地使用權出讓補充合同書中提及，會所建成後免費提供使用，產權歸政府。

頤年會所位處金域華府小區9棟1層，屬民治街道的長者服務中心。（微信＠深圳大件事）

業主：對外開放恐有安全隱患

對於「產權歸政府」，小區居民並無異議，但爭議較大的是會所究竟是應該只為小區內居民服務，還是可以作為「公共配套」開放服務周邊轄區。大多小區業主認為，把公共的養老服務中心開在住宅小區內並不合理。

業主黃先生擔心，一旦向周邊轄區開放，小區的門禁管理、公共空間、停車場花園等等都會受到影響，也會帶來相應的消防、交通安全隱患，「這是讓華府業主讓出自己的資源為政府養老買單」。他提到，對於涉及侵害小區業主權益的項目，街道辦未提前調研民意就動工，也是讓大多業主不滿的原因之一。

據介紹，頤年會所位於金域華府小區內，人員出入需要先刷小區門禁。目前，有關項目暫停施工，室內較為潮濕陰暗、採光偏差，並堆積不少裝修板材。有業主質疑，該處三面環水、日照不足、沒有獨立交通系統，不符合民政局對養老服務設施選址的慣例需求。

此外，會所一樓有出入口與小區停車場相連，二樓可直通小區花園與9棟住宅電梯。不少業主擔心，有關設計會造成小區內管理混亂，「本來是我們小區私家的花園和停車場，以後是不是要開放給周邊大家一起用？日常管理難免變得混亂」。

有關項目已暫停施工，室內堆積不少裝修板材。（微信＠深圳大件事）

兩份規劃有出入

據深圳公共資源交易中心網頁顯示，頤年會所一樓規劃設置31張床位，包括24小時全托床位、日托床位、vip日托床位、康復室床位、醫務理療室床位、護工照料床位。惟民治街道辦出具的規劃中，頤年會所是提供保健康復、文體娛樂、學習教育等精準服務的平台，不設託管床位。

有業主擔心，若在養老服務中心設置床位，醫療配套能否跟上、醫療垃圾是否會影響小區居民健康等，「這等於在小區裡開了一個老年社康，對居民怎麼可能沒有影響？」。面對兩份不同的規劃，是否有床位問題成為一眾業主最為關注的事。

不設床位，僅服務周邊居民

深圳市龍華區民治街道辦解釋，公配房產權歸政府所有，由政府統一調配使用。政府公配用房的性質就是提供為社區居民服務的公益性場所，可以為小區業主提供服務，但不是只為小區業主提供服務。根據場地的實際情況和社區居民需求，該處暫不適合開展短期托養服務，項目設計已將原來的托養區，變更為午間休息區和琴棋書畫區，並兼具理療按摩室的功能。

至於「對外開放」問題，街道辦解釋，實際只會開放予小區周邊的社區居民。而小區花園和停車位管理等問題，該場地建成後將加強與小區物業的對接，可探索場地預約制等管理方式加強管理，盡量減少對小區居民日常生活的影響。

街道辦證實，頤年會所在施工期間多次遭到業主阻止，為了推動該項目順利進行，也曾幾次開座談會協調。下一步，街道辦將與相關部門做好小區業主的宣傳解釋工作，繼續有序合法推進該項目建設。