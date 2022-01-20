湯加火山爆發｜直播造謠火山灰遮天蔽日引恐慌　涉事博主公開道歉

南太平洋島國湯加（Tonga）海底火山噴發，引發強烈海嘯後，當地中國公民、華人的狀況備受關注。

1月17日，湯加火山爆發第三天，博主「小文在斐濟」戴防毒面具直播當地情況，並稱「斐濟火山灰讓人無法呼吸」，引起國內網民關注。

有當地華人稱，湯加火山爆發對他們在斐濟的生活沒有影響，但前者發布的影片造成恐慌，令國內家人和朋友非常擔憂，更認為他是惡意炒作和造謠。



自湯加火山爆發以來，「小文在斐濟」已發布5、6條相關影片。1月15日，他拍片稱「我現在正直播湯加火山大爆發，應該明早就會到斐濟了」、「只好逃往山上了」。16日，他又拍片稱自己身處湯加火山爆發的前線斐濟群島，「火山灰已經飛到我們頭上了，能見度特別低」，甚至展示了防毒面具。

「小文在斐濟」與內地媒體觀察者網連線時，多次稱斐濟目前「火山灰遮天蔽日」、「能聞到酸酸的味道」、「喘不過氣」。截至1月18日，相關影片累計有2420萬次播放。

《紅星新聞》報道，在斐華人楊先生稱，上述的不實影片已在國內發酵，許多在斐華人的家人朋友看到後都十分擔心，「我家人和朋友，甚至一些沒見過面的網友，都給我發那個博主的截圖，截圖就是說他喘不過氣，滿天的火山灰」。

在斐華人劉女士表示，國內的親人朋友以為斐濟情況非常嚴重，都聯繫在斐濟的華人，「朋友的父母80多歲，說看到視頻報導斐濟很嚴重，特別擔心，一晚上打5個電話，一再強調兒子不要騙他們」。

1月15、16日，「小文在斐濟」曾在影片中稱斐濟出現遮天蔽日的火山灰，並有酸雨。惟新華社報道，湯加火山爆發釋放出的火山灰在1月17日才抵達斐濟南部海域。斐濟僑務領事方會長稱，17日已經有華人華僑在南迪和南太港分別測試雨水和自來水，PH值都在正常範圍內。 同日下午，斐濟環境部才稱檢測到大氣環境中二氧化硫（SO2）濃度有一定上升。

方會長表示，「小文在斐濟」的不實報道，再加上國內一些不明真相的平台轉載，已經造成國內親人的恐慌。據了解，在斐華人已有朋友圈闢謠，稱斐濟目前基本沒有受到湯加火山爆發的影響，「小文在斐濟所發的斐濟受酸雨影響眼睛都睜不開的視頻是謠言，為了收穫流量造謠」、「我們很安全，沒感覺到有異常」。

1月17日，長期居住在斐濟的聊城大學太平洋島國研究中心高級研究員楊鴻濂，在社交平台發布影片稱，斐濟目前正值雨季，而且首都蘇瓦市屬於熱帶雨林氣候，日常降雨量會高於其他地區，所以烏雲密布的現像很常見，「較為嚴謹的說法是，這並不能完全被判定為是火山灰的影響」。

據了解，「小文在斐濟」此前是拍攝旅遊和美食影片。據當地華人提供的聊天記錄，面對斐濟華人社區的質疑和譴責，「小文在斐濟」已於1月18日在華人群中公開道歉，稱「其出發點是記錄自己的真實感受和附近所受到的一些影響，畢竟沒能全面考慮到所有斐濟華僑同胞面對的處境都是存在不同差異的，多少對大家造成了一定的困擾，未來會深刻反思，對內容做出調整」。

面對前者的解釋，不少在斐華人質疑「指着下雨的雲說是火山灰這是叫大家注意防範？」、「你的視頻提醒了幾個在斐濟的華人？還不是欺騙遠在萬里的中國人」。據介紹，不少華人都在聊天群組中建議「小文在斐濟」將不實影片刪除，但截至昨日（19日），相關影片仍可在抖音上查看。