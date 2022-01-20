廣東省代省長：積極對接香港「北部都會區」發展策略拓展深港合作

廣東省十三屆人大五次會議周四（20日）開幕，代省長王偉中作政府工作報告，其中提到積極作為深入推進粵港澳大灣區建設，加快打造國際一流灣區和世界級城市群，支持港澳更好融入國家發展大局。

王偉中並提到，會積極對接香港「北部都會區」發展策略，拓展深港合作新空間。



王偉中指出，廣東省會加強規則銜接、機制對接，深入推進「灣區通」工程和「數字灣區」建設，拓展商事制度銜接、職業資格互認、標准對接等領域；加快建設「軌道上的大灣區」，推進廣佛環線、深惠等城際項目，建成佛莞城際廣州南至望洪段等項目，提升干線鐵路、城際鐵路、城市軌道融合發展水平；抓好皇崗口岸重建工程，創新口岸通關模式。

王偉中亦表示，會全力建設好深圳先行示範區，圍繞「五大戰略定位」、「五個率先」，深入推進深圳綜合改革試點，落實放寬市場准入特別措施的意見，高質量謀劃實施第二批授權事項清單。同時，高水平規劃建設深港口岸經濟帶，積極對接香港「北部都會區」發展策略，拓展深港合作新空間。

此外，王偉中稱會全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放，推動出台新一輪前海合作區總體發展規劃和國土空間規劃，探索行政區和經濟區適度分離下的新型管理體制。聚焦「擴區」和「改革開放」兩個重點，推動金融開放、法律事務、服務貿易、人才引進等支持政策覆蓋至擴區後全部區域，提升深港服務業合作水平。建立健全競爭政策實施機制，推進跨境政務服務便利化。高水平打造前海深港國際金融城、會展海洋城、國際人才港等平台，推進國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心建設。