流浪深圳「破產董事長」今抵家鄉山東　兒子迎接稱從未拋棄過父親

在廣東深圳街頭流浪的七旬男子姜元陳，因其「破產董事長」的身份而受到外界關注，曾數千萬人民幣身家、與媒體「談笑風生」的他，近年來卻只能在深圳拾荒度日。

周六（22日），在發現他的公益組織「讓愛回家」的幫助下，姜元陳乘火車返回到家鄉山東，在青島北站，其兒子、女婿等人前來迎接。兒子表示，他們幾個子女從未拋棄過父親，只是後來失聯了，並不知道父親的落魄狀況。



據早前報道，姜元陳是山東煙台人，早年在家鄉開服裝公司，後在香港打拼，創立了香港聖龍集團，之後又在深圳成立深圳市聖龍發食品工業有限公司並任董事長。高峰時，姜元陳身家高達數千萬元人民幣，旗下員工達數百人，早年更與媒體「談笑風生」，稱業務已拓展至內蒙古等地。

可時過境遷，自2020年，他便開始在深圳街頭流浪。姜元陳表示，他之所以落得流浪境地，是因當初他向銀行貸款以擴大生意，可是因供應商欠款，資金鍊斷裂，導致他無法還貸而破產。他曾四處討債無果，後因無法接受如此大的人生落差，便與街頭為伴，以拾荒為生。

「讓愛回家」負責人張世偉表示，志願者去年4月便曾在街頭發現姜元陳，並表示願提供幫助，但姜元陳感覺自己如此落魄，拒絕回家。

今年1月初，姜元陳被警方發現已無法自行走動，便被送往醫院救治，警方並聯繫了志願者。後來，姜元陳家人在抖音上看到了志願者發布的尋親影片，並主動聯繫。

姜元陳表示，破產後他曾想東山再起，可未果，遂才會在街頭拾荒。流浪期間，家人亦曾聯繫過自己，不過他不願回家，也沒有和妻子離婚。

張世偉亦指，姜元陳只是因家人不同意其再回去深圳打拼，而與家人有點矛盾，但他的家人並沒有拋棄他。

姜元陳已被家屬接回。（澎湃新聞）

周五（21日），姜元陳在志願者的陪伴下從東莞乘高鐵前往青島北站，並在周六中午抵達。

姜前來迎接的兒子對網民們的關心表示感謝，並強調他們幾個子女從未拋棄過父親，前幾年還和對方有聯繫，只是後來失聯了，並不知道其落魄狀況。

有同情姜元陳的網民表示，希望姜元陳能開直播分享曾經的創業故事，支持他東山再起。不過姜的兒子表示，現在一切已經過去，不希望再受到外界的打擾。