中國攝影師作品登紐約時代廣場大銀幕　網民：終於不是「瞇瞇眼」

去年，多個國內外品牌使用「瞇瞇眼」模特兒，令不少人認為有刻意醜化中國人的嫌疑，甚至引發了一股辱華風波。

近期，中國攝影師羅冰拍攝的反歧視作品《All in Love》（同愛）登上美國紐約時代廣場大銀幕，其中代表黃種人的女模特兒「丹妮」有着清麗溫婉的東方妝容，不再是「瞇瞇眼」、「塌鼻樑」形象。



作品《All in Love》是以反對種族歧視為主題創作，由3位代表不同人種的女模特兒互相依偎，展現不同膚色的女性之美。

1月20日，羅冰在社交媒體上稱，當時拍攝該作品的初衷是想表達各種膚色的女性都是美的代表，但作為一名中國攝影師，也有希望向全世界展示更多東方之美的私心。他希望藉此圖呼籲所有人都應互愛互助，人人平等；對於女性而言，更不應該帶有歧視的眼光進行區別看待，「無論你是什麼膚色，美麗、優雅應是所有女性的代名詞」。

模特兒「丹妮」前日（21日）稱，該輯照片是去年11月拍攝，當時攝影師羅冰想作品中同時展現東方美和不同膚色的美，才選中了自己。她表示，非常高興自己因為此作品而被公眾所認識，希望以後能有更多機會宣傳中國的特有文化，帶動更多外國人體驗中國文化。

據介紹，羅冰出生於上海，是一間中美跨國攝影工作室的合夥創始人，目前定居於美國洛杉磯，主要負責當地的攝影工作室。據Accesswire平台信息，他是美國荷里活的新銳攝影師，曾與不少國際雜誌及品牌合作。

網民睇法：

眼睛終於正常了，比陳漫漂亮多了



你比陳漫至少優秀。至少審美上面沒有任何問題



不說了，這是正常人的審美



你和模特點贊！終於看到“不高級臉”的模特了！



展示了美，是挺漂亮的



真的是太厲害了，登上紐約時代廣場大屏。



希望你這種攝影師多一些

