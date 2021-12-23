江蘇女生為買iPhone失控怒打母親　網民竟非一面倒譴責女兒？

援引快科技消息，近日，一段女孩情緒失控，當街捶打母親的視頻在網上熱傳，背後原因讓人唏噓。



視頻中，江蘇常州，一名女子騎着電動車，一女孩不停對她撕扯拍打，打的同時還一直在對着母親大喊「你走啊」，幸好當時女孩母親戴着頭盔，女孩的拳頭幾乎都打到了頭盔上。

▼▼▼按圖瞭解女孩暴揍生母事件經過▼▼

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據當時圍觀的知情者透露，女孩和母親之所以產生矛盾，是因為母親之前承諾孩子自己出4000元（人民幣，下同），父母出2000元，給她買一部iPhone 13手機。

等到孩子好不容易攢齊4000元想要買手機後，母親卻告訴她舊手機修修還能用，就因為這件事情引發了母女之間的矛盾。

對此網友徹底憤怒了，首先有一波人譴責女孩兒，禽獸不如，竟然毆打自己的生母！一點家教都沒有，為了手機，連母親都不要了！還有一波在譴責母親言而無信，說好了給買手機，怎麼就又不給買了！這樣沒信譽的母親，不配為人母。

對此你們怎麼看？

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