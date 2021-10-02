內地iPhone 13手機嚴重缺貨買家需等逾1個月　創下蘋果最長等候期

撰文：聯合新聞網
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發布之初曾被不少人形容為「了無新意」的蘋果iPhone 13，在內地卻嚴重缺貨。據上海《第一財經》報導，其中又以iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max缺貨情況最為嚴重，現在下單基本上都要等上一個月左右才能拿到貨。

第一財經指出，供應鏈緊張和需求強勁導致iPhone 13成為蘋果近年來讓用戶等待時間最長的新產品。目前江浙滬十幾家蘋果直營店大多數iPhone 13系列機型都處於無貨狀態。上海南京東路、國金中心、環球港等多家蘋果直營店，也只有少數容量較小的iPhone 13和iPhone 13 mini有貨。

《國際金融報》也報導，一名消費者在iPhone 13在內地正式開賣五天後才下單買iPhone 13 Pro，原以為已過了購買高峰，結果接到的通知是：「我們正在處理你的訂單，預計送達日期為11月5日-11月12日。」也就是等待發貨的時間超過一個月。

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摩根大通和瑞士信貸均表示，全球網上預訂蘋果新機的客戶將不得不等待超過四周才能拿到iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，而基本款iPhone 13則需要等待大約兩周時間。

目前美國市場基本占iPhone出貨量的三分之一以上，有消息稱，iPhone 13系列在美國發售第一周內預訂的等待時間為7-20天，而在第二周內預訂的交貨時間則已延長為19至34天，均大於iPhone 12系列發布後的交貨時間。

摩根大通分析師Samik Chatterjee表示，「無可否認，交貨時間延長的部分原因是供應鏈的限制，我們發現發售第二周預訂的交貨時間相對於第一周有顯著的增加，並且超過了我們此前的預期。」

此外，內地多地近期接連傳出「限電限產」消息，也可能衝擊iPhone 13後續出貨情況。成都傳媒集團旗下新媒體《紅星新聞》日前就報導，多家位於蘇州與昆山的台資蘋果供應鏈已宣布因限電被迫暫時停工，但這對iPhone 13生產的具體影響情況目前仍不得而知。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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