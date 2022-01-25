年廿八洗邋遢｜命理師揭大掃除必丟9樣物品　否則損全家健康財運

年關將近，不少民眾已在著手大掃除，不過哪些東西該丟、哪些該留？也讓民眾煩惱。



台灣命理師楊登嵙建議，大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，所以有9大類的物品，破碗、枯死植物等，都是他認為「必丟」物品。

雖然節儉是美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運。

過期藥、破碗…… 命理師建議這9樣東西必定要丟（點圖放大閱讀）▼▼▼

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台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，舊的一年過去了，人們把新的希望寄託在新春之際，因此春節前來一次大掃除，意味著把舊一年的晦氣、污穢清除乾淨，迎來煥然一新好家運。大掃除時，若什麼東西都留、任何東西都放，家裡或公司就會變成垃圾場，將會影響來年運勢，他建議以下9大類物品一定要丟，詳述如下：一、破碗丶破杯丶破盆：若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。二、枯死植物：有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥：過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。四、過期的食物：過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。五、損壞不修的家電：家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。六、老舊娃娃、人偶：老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、冊子：老舊雜誌、冊子沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。八、破損老舊不穿的衣服：破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。九、看了心情會不好的物品：觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

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