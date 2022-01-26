半年走4400公里從新疆騎馬回鄉　重慶小伙：人生不任性少了些什麼

千里走單騎！29歲小伙樂曉雲從新疆霍爾果斯出發，耗時半年多，走過4400公里，一人一馬返回重慶奉節老家，事件引起網絡熱議。

據樂曉雲自述，他旅行的目的是為了磨練一下性子，改一改毛病，「以前我是個什麼時候都靜不下心來的人，想靜下心來把這趟旅程走完了，對我自己來說是一種鼓勵。」



樂曉雲表示，這趟獨自的旅行他一開始不敢告訴父母，怕他們會擔心。但沒想到坦白後，母親的反應非常淡定，原本以為會痛罵一頓，卻什麼都沒發生。更驚喜是，原本父母因為廣東出現疫情反彈可能不會回家過年，但在網上得知樂曉雲的事跡後，就決定要一家團聚。

樂曉雲提到，最開始的計劃是用4至5個月結束旅程，但因為一路上遇到種種突發狀況，時間比預想多出2個月，故此如今也算是加入了「春運」大軍。樂曉雲稱，旅遊結束後，無論是身體上還是精神上的鍛煉目的都已達到，還收獲很多，包括馬匹「火鍋兒」，也有粉絲朋友的關心和支持，以及一路上的愛心和幫助。

樂曉雲是在去年7月1日開始從新疆騎馬返回重慶的旅程，一路上遇到的險情不少，火鍋兒受過傷，也曾經食物中毒，甚至遇到野狼，「半夜，我用強光手電一掃，發現附近半山腰上有一雙眼睛在發光，而火鍋兒也圍著拴馬樁不停地打轉、十分緊張。」樂曉雲並透露，一路上他有嚴格遵守各地的防疫政策，亦記錄下半年來做核酸的次數約有25次。

樂曉雲表示一路上他有盡最大能力照顧火鍋兒，更會養牠一輩子。（微博）

對於路上遇到有人批評這是「寶氣」（發傻），樂曉雲就強調他並非「閒得慌」，「只是現在自己還沒談戀愛、沒結婚，沒有家庭的負擔，所以還有資本和機會出去走一走。人生不任性一回，就少了些甚麼，你能明白嗎？」樂曉雲又稱，他不是網紅，也不想炒作，只想做一點有意義的事，把人世間真善美的東西傳遞出去。至於網上的留言稱此舉是虐待馬匹，樂曉雲重申他對火鍋兒是無愧，一路上盡最大能力照顧，更會養牠一輩子。