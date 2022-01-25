2021全國姓名報告：男女新生兒沐宸、若汐各最多　千名男性叫婷婷

公安部近日發布2021年全國姓名報告，顯示2021年內地男性新生兒使用最多的名字是沐宸，女性則是若汐。另外，「偉」字為使用最多單字名，達323.6萬人，值得一提的是，還有1000名男性名為「婷婷」。



公安部戶政管理研究中心自2018年以來已連續三年發布全國姓名報告，近期，中心依托公安部人口信息管理系統，採用大數據技術對全國新生兒姓名用字情況、常見姓氏、常見人名及地理分佈等情況進行統計分析後，發布最新報告。報告顯示，2021年出生並已經進行戶籍登記的新生兒名字中，使用頻率最高的50個字依次為澤、梓、子、宇、沐等，2020年則是汐、芮、霖、航等字受到青睞。

按性別而言，2021年出生並已經進行戶籍登記的男性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽，當中名叫沐宸的達2.3萬人；與2020年相比，除浩宇、奕辰、宇軒外，其餘名字首次進入前十。而2021年出生並已經進行戶籍登記的女性新生兒中，使用頻率最高的10個名字依次為若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐，當中名叫若汐的達1.8萬人；與2020年相比，若汐、藝涵、苡沫首次進入前十。

而單字名，使用頻率最高的10個依次為偉、敏、靜、傑、麗、勇、濤、艷、軍、強，當中名叫偉的達323.6萬人。男性使用較多的單字名為偉、傑、勇、濤、軍、強；女性使用較多的單字名為敏、靜、麗、艷。全國使用最多的10個單字名相對集中分佈在四川、山東、安徽、河南、江蘇、湖北、湖南、遼寧。

另一方面，使用頻率最高的10個雙字名依次為秀英、桂英、秀蘭、玉蘭、婷婷、建華、桂蘭、玉梅、秀珍、海燕，當中名叫秀英的達216.9萬人。男性使用較多的雙字名僅有建華，其餘常見雙字名為女性使用較多，重名率明顯高於男性。值得一提的是，還有1000名男性名為「婷婷」。

常見姓氏方面，整體分佈廣泛，但也具有一定的空間聚集性，如王、李、張等22個姓氏人口分佈最多的省份是河南；陳、黃、吳等20姓氏人口分佈最多的省份是廣東；劉、孫、高等12個姓氏人口分佈最多的省份是山東。

而複姓人口在個別省份的分佈較為集中，如姓上官的，22.05%的人口分佈在福建；姓諸葛的，31.06%的人口分佈在浙江；姓歐陽的，33.86%人口分佈在湖南；姓令狐的，達75.60%的人口分佈在貴州；姓司徒的，88.19%的人口分佈在廣東；姓長孫的，更是高達97.02%的人口分佈在浙江。