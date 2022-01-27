日拍400件衫旺季只睡3小時　「中老年服裝」女模特實際年僅29歲？

在電商平台上，不時都會見到有模特兒展示服裝，年輕、時尚、潮流等形容詞都離不開他們。然而，今年29歲的梁曉晴，卻擔任中老年服裝模特兒有11年之久，親眼見證了中老年服裝流行趨勢的變化。



來自北京的梁曉晴生於1992年，夢想是當空姐或模特，身高體型均稱的她從小就學懂擺姿勢。在機緣巧合下，某日一個從未合作過的影棚問梁曉晴是否願意當中老年服裝的模特兒，因為覺得她肩寬、個子高、臉有點嬰兒肥，能撐得起中老年服裝。

梁曉晴稱，「那會心裏的確不樂意，覺得衣服很醜，頭髮盤得那麼老高也不好看」。不過， 她收到的報酬非常不錯，最多時單日就有2500元薪金，「當時我那個小錢包厚厚的，都拉不上拉鏈」。

更幸運的是，梁曉晴第一次當中老年服裝模特兒拍攝後，其中一款衣服就賣出了9萬件，她的名氣迅速在業內傳開，「我之前從來沒想過自己可以在這一行發展。18 歲的時候只想拍一些好看的照片，掙個零花錢。雖然沒當上空姐和時裝模特，但成了中老年模特，那也八九不離十吧」。

梁曉晴透露，起初自己對當中老年模特有點抗拒，亦不願向朋友承認。她表示，與時裝表演和商業畫冊模特相比，電商模特在早年顯得特別低端，「沒有人願意去拍，再加上是中老年服裝，誰都瞧不上，大家覺得做中老年模特很可笑，所以競爭性比較小，這個行業差不多剛開始，我搶到一個先機」。

妝前妝後相差20歲的梁曉晴，以「沒有感情的拍照機器，一分鐘能拍上百個動作」形容自己。她表示，與年輕人的時尚款式相比，中老年服裝的拍攝進度較快，最多時一天換裝 400件，平均1小時拍攝近40件服裝。旺季時，她幾乎沒有休息時間，每天只能睡3、4個小時。

擔任了11年模特兒，梁曉晴親眼見證中老年服裝流行趨勢的變化。她表示，近年的中老年服裝逐漸年輕化，向中青年風格發展，「大家現在都不願意穿得太顯老，色彩和样式都有年輕化的趨勢」。

即使是同一款中老年服裝，商家的拍攝要求亦有改變，「以前客戶可能想以一個中老年的形式去拍，但是現在不太想要盤頭髮型，或者只要頭髮半盤就行，看起來年輕化一些，不願意把頭髮盤得特別顯老」。