騰訊員工不滿高強度加班　批領導「有沒有考慮手下人死活」惹熱議

騰訊旗下「企業微信」一名應屆生員工，因不滿「趕版本」導致高強度加班，在部門內部群組中質問管理層「有沒有考慮過手下人的死活」。

事件在內地多個社交平台廣泛流傳後引起極大關注，據指直屬領導及企業微信高管等隨即與該名員工進行溝通。有知情人士透露，企業微信負責人黃鐵鳴已在內部論壇稱會反思，並提出優化方案的初步思路。



事緣有另一名企業微信產品部員工獲得「突破自我獎」後，評語為「連續20多小時高強度並行設計和開發，確保了宣傳頁面按時上線」。隨後，上述員工就在內部群組中留言表達不滿，「沒有惡意，就是單純地想問問領導們，內測延期一天，企業微信是不是馬上就會倒閉？官網延遲一天上線，客戶是不是就馬上跑到釘釘飛書那去？是不是非得讓開發人員加這20多個小時的班，才能讓這個版本滿你們的意？你們做任務排期的時候，到底有沒有考慮過手下人的死活？」

涉事員工又指，希望能夠好好想一想，用健康、年輕、充滿活力的軀體，用一個又一個20多小時的高強度加班，換來一個所謂的業務突破獎、一個玻璃製獎杯以及一份數千元的激勵獎金，到底值不值得，「把慢性殺人當作榮譽激勵，權當是種黑色幽默，而每一個造就這一切的決策層，都是幫兇」。

內地傳媒報道，事後企業微信負責人黃鐵鳴在內部論壇上留言回應，稱對該名員工敢於直言問題的態度表示認可，已通過電話溝通的方式，認真、詳細地了解其情況和反饋。黃鐵鳴又稱，因為項目和產品讓員工如此辛勞很慚愧，提出三點優化方案，將及時做好規劃，盡量避免短期內高強度工作；多方共同商議健康合理的作息時間；明確評價導向，不會讓大家因為顧慮到考核排序而「比加班、比誰走得晚」。

報道又稱，事實上與互聯網等行業有關的一些企業，不時出現加班過度的問題，時常引發各界對員工健康問題的擔憂。報道指出，合理制定工作計劃、安排工作時間、設置考核標準，應當引起更多公司的注意。