約定「18歲認親」卻與送養家庭失聯　河南婦昐見兒一面哪怕不認她

河南平頂山39歲女子吳振麗（化名）在16年前，因經濟拮据而將年僅4歲的兒子交給陌生家庭撫養，並與對方約定在孩子18歲時讓母子相認。不過多年後，她與收養家庭失去了聯繫，但多方尋找未果。近日，在看到孫海洋、張洋洋等多個認親成功案例後，吳振麗重燃希望，公開尋找已滿20歲的兒子，並指她找兒子只為見一面，見一面她就知足，哪怕不認她這媽也無所謂。



16年前，只有19歲的吳振麗在緬甸打工期間，認識了同樣來自河南的男友，並未婚產下兒子龍龍。二人一開始感情不錯，但在龍龍出生後則吵架不斷，矛盾越來越深，一度在2003年分手，龍龍並跟吳振麗回國。雖然沒過幾個月，吳振麗便借了一筆錢，將回心轉意，想回國一家團聚的男友接了回來，但二人還是矛盾不斷，最後不僅再次鬧翻，跟雙方家人也鬧僵。

吳振麗此後一度賭氣與他人結婚，但幾個月後就因孩子問題離婚，並借錢退給了前夫9000多元人民幣的彩禮錢，與孩子一直在親戚家借宿。由於經濟實在拮据，自己又成長在單親家庭，吳振麗不想讓孩子重蹈覆轍，遂經介紹下，於2005年12月將孩子送人撫養，當時她連送養家庭是什麼背景都不知道，只知二人操平頂山本地口音，有兩個女兒，沒有兒子。雙方約定，待孩子12歲時，吳振麗可看看孩子，待18歲成年時，母子可相認。

多年後，吳振麗再婚，有了兩個孩子，期間一直就自己還有龍龍這個兒子的事瞞著另一半，直到前兩年才無意中被對方發現。而在孩子12歲生日後，吳振麗曾聯繫中間人稱想看孩子，但對象一直推託，後來又說已經聯繫不上，雙方最終鬧臉。幾年後，吳振麗無法聯繫收養家庭，連中間人也再找不到。

由於怕報警會影響到孩子個人的生活，吳振麗這些年來一直私下找兒子，而隨着身體轉差，她開始擔心自己這輩子都不能再見到兒子，留下遺憾。早前，在看到河南老鄉張洋洋成功跟生父母相認，孩子又過了20歲生日後，她下定決心找媒體幫忙公開尋子。吳振麗仍清楚記得兒子的身體特徵，包括一隻耳朵耳垂上有針孔，屁股有被狗咬過的疤痕，腳面上有淡紅色圓點。

吳振麗最後指出，無論是被網暴還是面臨外界的責難，她都會承擔，「因為這個是我自己造成的」，又稱找兒子不是要他養老，也不會要錢，僅僅是想見他一面，哪怕他不認這個媽，見一面就走掉，也能接受。