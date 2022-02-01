《甄嬛傳》姚貝娜7年前癌逝「捐出眼角膜」　受贈者現況曝光惹淚

內地歌手姚貝娜主唱古裝劇《甄嬛傳》主題曲《紅顏劫》打開知名度，不料在2015年1月因乳腺癌復發，癌細胞轉移到大腦和肺部，出現昏迷狀況緊急送醫搶救，最終不治離世，享年33歲，留給歌迷無限感傷。心地善良的她在過世之前，除了寫下遺言，還簽署了角膜捐贈同意書遺愛人間，近日有節目循線找到了當年接受捐贈的人，曝光了受捐者現況。



內地節目《再次見到你》找到當年接受姚貝娜眼角膜的受捐者小董（化名），他透露當年年僅23歲大學才剛畢業，覺得視線越來越模糊，就醫後才知道自己罹患了先天性疾病「雙眼圓錐角膜」，因為姚貝娜的無私捐贈，他在手術當天才知道自己有機會重獲光明。

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小董表示自己現在生活過得很好、很幸福，說道：「希望我這樣的受益者、這樣的生活狀態感染到夠多的人去關注器官捐贈，也能為器官捐獻做一些事情。」

並解釋一個眼角膜其實可以救很多人，他雖然接受了姚貝娜的捐贈，但最裡面的那層角膜還是自己的，因此他也發願未來有機會，願意捐出自己的角膜，把這份愛延續下去，讓不少觀眾、姚貝娜粉絲看了動容。

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