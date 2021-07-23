河南水災｜稱誰捐款就是王X蛋　台作家：一枚對台導彈的錢夠賑災

作家苦苓在臉書貼文，「中國隨便一架騷擾台灣的戰鬥機、或是對準台灣的一枚導彈，那些錢都足夠河南救災救不完，台灣哪一個人捐款給中國，我就叫他是王八蛋」。
指摘中國「有一億劑BNT，有捐一劑給我們嗎？」 點擊放大瀏覽苦苓引起爭議的原文及河南水災最新圖片（7月22日至23日）▼▼▼
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苦苓又指：「捐款給中國河南洪水災民？有沒有搞錯？中國老早就有一億劑BNT，有捐一劑給我們嗎？如果還有任何人想捐任何錢給中國，那我想罵的一句是髒話，另一句也是髒話。」
河南連日暴雨成災，引發各界關心。總統府發言人張惇涵昨天表示，蔡英文總統除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，也期盼受災的地區早日脫離洪害，回復正常生活。
根據媒體報導，河南省應急管理廳表示，已有約300萬人受災。許多藝人紛紛響應捐款，包括藝人張庭與林瑞陽夫妻、楊丞琳和李榮浩夫妻等人。五月天今也捐出300萬元人民幣，微博「五月天吧」貼出以相信音樂（北京）捐款給河南防汛抗洪，主唱阿信也在微博發文：「心疼不已，感同身受。河南加油，希望一切災傷降到最小。」
苦苓言論引發不同議論，有網友表示言之有理，「捐了也到不了災民手上，只有助紂為虐而已」；但也有不少網友質疑，「這是人道救援，有能力就應該伸出援手」，也有人反問：「五月天也捐款，苦苓敢罵五月天嗎？」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】