古天樂內地捐錢建小學風波：低調的慈善家　疫情下原來做過這些事

古天樂小學又怎麼了？前不久，有網友走訪了貴州某地的紅光古天樂小學，發現這個學校早已人去樓空。學校周邊雜草叢生，特別的荒涼。就是這一個短短的視頻，卻把捐款人古天樂給罵上了熱搜，並且網友們發出了疑問：「這些學校究竟起到了什麼作用？」



愛心是否被錯付？

修建的小學被荒廢，網友們紛紛發出了質疑，古天樂的愛心是否被濫用或錯付？公益項目是否在哪個環節出了問題？有偏激的網友認為這樣的捐款是嚴重浪費，也並沒有達成教育的目的。

但更多的網友是理智的，古天樂作為捐款人，難道還要負責招生嗎？武漢方艙醫院也是應急用的，要這麼說，撤走了反而是壞事？一個是生源減少，一個是優化師資資源，學校被合並，學生被集中。別傷了古天樂的心，謝謝！

隨後，官方也對此進行回應，學校因為生源減少後閒置，或將改造成鄉村醫療和養老場所，但後來因為財政原因始終沒有敲定。其實，類似紅光古天樂小學這樣被荒廢的學校在全國並不鮮見，這和當年的「撤點拼校」政策有關。學校被合並，學生被集中，這也是一件好事。

高調的爛片王，低調的慈善家

古天樂絕對是娛樂圈的清流 原來默默做過這些事（點圖了解更多）👇👇👇

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但在2017年，網易用02年-17年的國產電影大數據，給古天樂封號——華語電影爛片王。乍一看這其中平均分不超過六分。也就是說，古天樂的爛片產量已經達到了一年2部的水平。這其中最差的一部《封神傳奇》，得分低至2.9。看到這裏，日站君是疑惑的，日站君眼中的古天樂，還停留在楊過階段。這難道不是演技的代表？

「風陵渡口初相遇，一見楊過誤終生」，這句話不用我說，大家也知道由古天樂扮演的楊過有多迷人。平心而論，丁鵬絕對是古天樂古裝的巔峰時代，他從此拓寬了自己戲路，開始向實力派演員方向邁進堅實的一步。古天樂版《尋秦記》也是經典劇，項少龍在他的演繹下，既玩世不恭，又有勇有謀有才華，能調度人才、安穩軍心。也是從這時候起，白古變成了黑古！《門徒》中，古天樂成了飄忽迷惘眼神骯髒的「癮君子」。他憑借該片提名第44屆台灣電影金馬獎和第27屆香港電影金像獎最佳男配角，證明古仔也可以做一個猥瑣無恥、徹徹底底令人生厭的人渣角色。這些經典角色基本都出現在2000年以前，他所出演的無論是電視劇也好還是電影也罷，評價基本都在良好甚至優秀級別，口碑和評分都很不錯，甚至還有爆款出現。2000年以後，古天樂的畫風變了。在最近的這十年，他沒有出演過什麼口碑較好，又比較亮眼的角色，再加上也沒啥緋聞，自然而然在網友的印象中，漸漸地就變成了「爛片拍不停」的標簽定義中了。

古天樂缺錢了？

古天樂，號稱香港娛樂圈最會賺錢的藝人，連續三年是香港藝人吸金榜第一。他這樣的人物，還需要接爛片嗎？他需要，因為他不是為了自己，而是為了做慈善！至今為止，古天樂已經捐了130多所小學。2009年8所，2010年17所，2011年14所……一年年捐下來，現在已經至少建了133所，遍及四川、貴州多個地區。荒廢的當然是極少數，大部分學校，都給了當地極大的幫助。直到2014年，導演爾冬升在微博講了古天樂一直以來的善舉，這些事情才被曝光。有人問古天樂為什麼不斷捐校，他回答：「盡我所能幫助他人，捐校是我力所能及的事。」實際上，除了小學，他還捐了18所衛生院，750眼水窖，1座小型水利工程……粗略估計古仔多年來捐贈金額直逼五千萬人民幣，不少內地網民都十分佩服古仔的善心，並稱他為真正慈善家。

去年４月底，全球疫情爆發，古天樂作香港演藝人協會會長，發起「香港電影工作者防疫支援計劃籌集資金。很多底層演員的生活，遠沒有我們想象的那麼光鮮，據說最低的基本工資一個月只有兩三千塊。古天樂知道他們難，就聯合多家公司拍公益電影，把全部票房收入捐出，創立了「抗疫金」，把錢發給每一位底層演員，共度行業難關。他計劃給每個演員發9000港幣，但最後籌集資金不夠，便自掏腰包補齊了善款。6月，許多藝人在社交平台曬出「抗疫金」支票，發言表達對他的感謝。

平平無奇古天樂

在電視劇《圓月彎刀》中，幾個武林人士對古天樂的評價：「平平無奇」。從此，這四個字就變成了網友對古天樂昔日盛世美顏的一種褒獎。後來有媒體採訪古天樂，問他：你知道有句話叫做「平平無奇古天樂」嗎？古天樂：「我知道。」媒體：「你覺得好笑嗎？」古天樂：「不會啊。我真的是平平無奇！」美而不自知，或許就是這樣吧！一個實力派演員，大數據裏的「爛片之王」，背後卻是一個默默關心著祖國的下一代的優質明星，他才是始於顏值忠於人品的最佳典範！

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