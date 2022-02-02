內地春節餐桌被「預製菜」佔領？年輕人是消費主力　廣東菜受歡迎

今年的春節受到疫情影響，許多內地民眾選擇就地過年，訂購預製菜而非花費大量時間準備年夜飯成為一股熱潮，據內地傳媒估算，「預製菜」市場有望達萬億人民幣以上，其中年輕人是消費主力。《羊城晚報》則指出，廣東菜式備受顧客青睞。



2022年的春節因為疫情，居家團年飯成為主流，少有人上飯店和餐館用餐，而預製菜在今年市場呈現特別的熱度。據報道，今年春節期間，許多餐飲品牌和生鮮超市推出的各式各樣預製菜都大受民眾歡迎。

《羊城晚報》指出，日前商務部公布了「2022全國網上年貨節」的銷售成績。據商務大數據對重點電商平台監測，本次「年貨節」中，半成品菜餚受追捧，預製菜銷售額同比增長45.9%。

其中年輕人喜歡家鄉老字號餐廳推出的「半成品菜餚」消解鄉愁。京東生鮮年貨節期間，預製菜品類銷量按年增長100%。預製菜相關搜索詞也以10天搜索頻次破百萬的紀錄，成為熱門搜尋詞之一。

阿里巴巴旗下鮮食送貨平台「盒馬鮮生」相關負責人透露，年輕消費群體對預製菜的接受程度更高，82%的30至35歲受訪者對「年菜套餐」有一定認知，其中有65%的受訪者願意嘗試購買預製年菜。

一些廣州人熟知的老字號餐廳同樣趕上預製菜訂單火爆的浪潮。在各大電商平台搜索「佛跳牆」，廣州酒家、陶陶居等老店的商品排名前列。廣州酒家相關負責人透露，「目前廣州酒家預製菜產品接近十幾個品種，廣式預製菜肴如鹽焗雞、豉油雞等菜品受歡迎程度較高。其次，方便處理的預製菜，如燒汁雞扒、適合家庭團聚的佛跳牆也賣得比較好。」

預製菜走紅的現象也引發外媒關注。《路透社》指出，預製菜的流行是受到疫情和快節奏生活的影響。越來越多民眾，尤其是年輕人選擇購買飯店或超市已經做好的預製菜，「帶回家加熱幾分鐘，就能成為年夜飯」。

報道指，內地許多超市和飯店紛紛推出預製菜，其中「東坡肘子」、「佛跳牆」等製作過程復雜的中國傳統菜餚尤其受歡迎。



「預製菜市場」萬億 仍在起步階段

根據國海證券研究報告，預製菜始於白1960年代的美國，1970年代末、80年代初的日本也開始興盛。日本由於人口密度高，超市和便利店隨處可見，預製菜需求大，每年以20%以上的速度遞增，目前滲透率已達到60%以上。

與日本相比，中國預製菜市場尚處於初級階段。《中國烹飪協會五年（2021-2025）工作規劃》數據顯示，目前中國預製菜滲透率為10%到15%，預計在2030年將提至15%到20%。

阿里巴巴旗下的盒馬鮮生市場也有推出年菜。（新京報）

國海證券預測，目前中國社會結構的核心經濟指標，與1970年代末的日本「非常相似」，因此中國預製菜市場有望迎來高速增長期。未來6到7年，中國預製菜行業將形成萬億規模市場。參照日本60%的滲透率水平，則中國預製菜行業規模有望達到3萬億元以上。

《新京報》報道指出，因為中餐講究「鑊氣」，難以標準化，這也是為什麼中餐菜肴製作時會用「少許」「適量」，而不是精確到「克」。因此大型酒樓、餐廳的主要菜品仍需要廚師烹飪，形成餐廳特色，「如果換成料理包，顧客吃兩次就吃出來了，口感、味道還是不一樣」，不少餐飲業者認為預製菜對正餐及廚師的替代作用仍有限。