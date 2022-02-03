2022虎年｜廣州282年古老村莊山形似虎　乾隆年間曾有老虎出沒？

今年是虎年，不少與老虎相關的事物都特別引人關注。在廣州，不少地名都「藏龍臥虎」，例如荔灣的龍津路、天河的龍洞，而帶有虎字的則有黃埔的虎冚，從化的老虎頭。其中，位於白雲區的老虎窿已有282年歷史。



《南方都市報》報道，位於廣州白雲太和鎮的老虎窿是一個村莊，入村前要先經過「和龍和虎路」。當地居民介紹，老虎窿附近的居民大多姓宋，多為客家人，往上追溯可至清代。老虎窿最早分為上老虎窿和下老虎窿，上老虎窿即現在的老河村，以前叫頭陂，下老虎窿為和龍村。

位於太和鎮和龍村的宋氏宗祠。（南方都市報）

據廣州文史記載，老虎窿位於和龍村南面一公里。清代乾隆年間，約於公元1740年，宋來文、宋來孔兄弟二人，自梅縣白渡鎮鍋形村到此謀生，替龍陂村人看管山林，蓋茅屋於山下。

數年後，宋氏兄弟立志在此開基，但地屬龍陂人所有。為了謀地開基，他們以新磚瓦桁桷和米田埔村民換舊料，暗建居屋。不久後山主得知，於是辭退宋氏兄弟。

宋氏兄弟不依，山主致訟衙憲，訴宋氏兄弟覓其圈地，而宋氏兄弟卻陳述屋宇乃上祖所建，今作維修，反訴山主恃強凌弱。衙官至，見屋宇料舊，周圍墾耕作物，生機盎然。山主因從未到過山境，道不出實情，故敗訴，宋氏兄弟得以安居。

宋氏在此首建祖祠，祠背山形如伏虎，頭向北，對面有兩個小山包，形同兩個虎眼，山包對開溪流有兩個深水潭，俗稱「虎眼潭」。兩口潭在1973年建和龍水庫後，上流建壩而乾涸。

在宋氏宗祠裏，目前擺着兩個黑色的獅頭，黑色為張飛獅。史料記載，宋氏祖祠進夥之日中午，虎至祠背山，無傷人。聞鞭炮聲，虎自走。

在老虎窿附近長大的居民介紹，老虎窿在每年正月十五的時候最為熱鬧，「其他村裏姓宋的人會舞著獅子，聚集到老虎窿，鞭炮聲也響個不停」。

當地村民稱，聽聞乾隆年間確實有老虎出沒，附近的山形也似虎，但高速公路建成後，就看不出山的形狀像老虎，「我們建議，在村內立一塊大石頭，寫著『老虎窿』三個字。放在路邊這樣是最好的」。