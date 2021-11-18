成都寵物龜失蹤12年　主人以為離家出走　打掃房間突發現心碎真相

寵物對許多人來說就如同家人一般的存在，不論是生病或走失都會相當著急。內地一名女子在2008年時養了一隻烏龜，沒想到卻意外弄丟，她當時以為是烏龜自己爬到外頭，豈料經過了12年，在打掃房間時，竟在床板間發現一隻烏龜的乾屍。



根據《都市快報》報道，四川成都一名張姓女子，在2008年養了一隻寵物龜，但是1年多後卻不幸失蹤，不論怎麼找都找不到，令她十分難過，她起初以為是烏龜自行跑到外面被別人撿走，沒想到最近請人來大掃除時才發現，原來寵物龜一直卡在她的床板中，不過12年過去，烏龜早已被風乾。

張女受訪時表示，她平時也會整理房間，不過烏龜的位置正好處於視線死角，才會一直都沒有發現，且這12年來，她也從來沒在家裡聞過任何異味，而烏龜被找到時，除了眼珠子不見以外，牠的四肢皮膚都完好無損，爪子也都在，事後張女也找了一個地方將烏龜「安葬」，好好送走了默默陪伴自己的寵物龜。

消息曝光後，不少網友也留言安慰「烏龜沒有發臭，是對主人最後的溫柔」、「原來在找不到牠的日子裡，牠一直默默陪伴著你」、「寵物龜：其實我一直都在你身邊」，不過也有網友吐槽表示，「烏龜肯定卡在下面，估計出不來被活活餓死了吧，你還感動？」、「這麼大一隻烏龜居然會找不到」。

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