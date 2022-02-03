春晚2022｜全網挑戰舞蹈劇「青綠腰」動作　專家：盲目模仿易傷腰

在2022年的春晚舞台上，舞蹈詩劇《只此青綠》觸動無數觀眾的心弦，其中領舞者孟慶暘展示的「青綠腰」動作，更引起大批網民模仿和挑戰。

惟有專家提醒，沒有經過專業訓練就挑戰「青綠腰」，容易令腰部受傷，處於生長發育期的小孩更不可模仿。



舞蹈詩劇《只此青綠》。（微博＠夢慶暘）

武漢市第四醫院脊柱外科副主任醫師王威博士介紹，做出「青綠腰」動作需要很強的腰腹力量，台上的舞者都是日積月累訓練出腰力，但沒有經過專業訓練的普通人，很容易在模仿動作時令腰部受傷。

他表示，腰部過度的後伸下壓會導致腰部局部應力增大，椎間盤後緣處受到額外擠壓，有可能導致局部纖維環的破損；壓力進一步增大，會令髓核從破裂的纖維環突出。若突出的髓核壓迫周圍的神經，就會導致椎間盤突出。

領舞者孟慶暘展示的「青綠腰」動作。（影片截圖）

同時，「青綠腰」動作會使椎體後部的關節突關節受到巨大壓力而導致其受損，關節突關節受損後會導致局部腰痛不適，長期更會導致腰椎不穩而產生後遺症。

此外，該院脊柱外科二病區劉偉軍主任提醒，正在生長發育期的青少年，不當模仿上述動作時，同樣會導致腰椎局部應力加大，可能造成腰椎峽部骨質斷裂，從而引起長期的腰痛，甚至腰椎滑脫。