華為全新P50系列沒有5G　3大關鍵因素解構技術缺失　中國如何應對

7月29日，華為P50系列發布，該機在設計和影像等方面的性能毋容置疑。然而，全系5G的缺席卻讓大多數消費者有些措手不及。再加上華為本來在5G技術方面的實力，以及華為系手機在通信能力方面的優秀口碑，大家的困惑就更多了。所以今天我們就來為各位解讀一番，為什麼華為不能為旗下最新旗艦手機配備5G。



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01 經濟全球化的缺點顯現

如果不深究技術，華為P50系列沒有5G的原因很簡單。相信大多數人都在中小學課本裡了解過「經濟全球化」。幾乎現代所有企業都運行在經濟全球化的趨勢之下，也就是說，「商品、技術、訊息、服務、貨幣、人員、資金、管理經驗等生產要素」都在全球範圍內流動。舉個例子，你買到的一部手機，內部的各種硬件、軟件都來自不同的國家的不同企業，甚至這部手機都有可能是在國外組裝再運到國內銷售的。

所以說，正常情況下，一個企業沒有必要掌握一部手機由內而外、由軟到硬的所有技術，這才是經濟全球化下成本最高效的做法。但如果經濟全球化被破壞，如果手機零部件供應商的其中一家突然不能給這部手機供應某個元器件，一直沒有研發和製造這個元器件經驗和必要的手機廠商就要面臨對應功能的缺失。華為P50系列不支持5G，就是因為部分5G元器件被斷供。

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02 5G射頻濾波器的缺失

那麼華為被斷供的元器件究竟是什麼？根據證券時報的分析，華為缺的是「5G射頻濾波器」。

在一部手機中，想要實現5G功能，我們需要基帶、射頻和天線三大系統。基帶（有時被稱為「調制解調器」）可以讓一部手機處理（調製）包含數據和訊息的原始電信號。射頻會把這些信號轉換成可以在空中傳輸的無線電。然後天線再負責發射、捕捉這些無線電。

「5G射頻濾波器」就是射頻系統的一部分，沒有它就意味着，雖然華為P50系列的基帶支持處理5G數據，但卻沒有能力從外界接收和向外界發射5G無線電。

濾波器的作用其實很簡單。我們都知道無線電可以被按頻率分類。比如藍牙耳機用的是2.4GHz頻率的無線電；家用路由器的Wi-Fi網絡用的是2.4GHz或5GHz頻段；手機4G網的頻率通常在幾百到幾千MHz；5G則使用了若干、幾十甚至幾百GHz的頻段。除了這些大家熟知的用途，在工業、航空和軍事等領域還有許多其它頻段的無線電被使用着。

所以，手機的射頻系統就需要濾波器，來過濾掉不需要的頻段，降低複雜無線電環境下的干擾，這樣才能讓手機通信正常工作。我們經常會在手機參數表中看到各種頻段，其中每個頻段都需要屬於自己的多個濾波器。

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4G手機搭載的濾波器在規模和技術門檻上都比5G手機的濾波器低了很多。首先5G時代全球頻譜資源比4G時代的擁擠，干擾更多。其次5G使用的超高頻率讓市面上主流的兩種濾波器之一SAW不再適用（SAW僅適合1.5GHz以下頻段），BAW濾波器成為現階段了5G手機的唯一選擇。

總之，為了在更複雜的無線電條件下支持更快速、更高頻率的5G，同時還得優化整體功耗和體積，降低5G對手機續航與便攜性的影響，手機射頻系統及其所包含的濾波器性能受到了前所未有的挑戰。

03 射頻濾波器市場被美日韓統治

目前，射頻濾波器產業處在被美日韓壟斷的階段。

有11家企業在濾波器領域共同統治着市場，包括來自美國的博通（Broadcom）、科沃（Qorvo）、艾博康（ABRACON）、Oscilent（艾博康旗下）、思佳訊（Skyworks Solutions）、API Technologies、Akoustis Technologies和Bird Technologies；來自日本的村田製作所（Murata Manufacturing）和TDK；以及來自韓國的RTx Technology。包括手機、衛星定位設備等的SAW和BAW濾波器基本都是由這些企業所生產。

那麼國內企業呢？2020年4月份，國內首款自主研發的高頻BAW濾波器才被正式發布。雖然國內已經有了多家生產SAW濾波器的廠家，但由於起步時間比國外晚了數十年，我們的技術依然和國外先進水平有着一定的差距。

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04 未來華為手機還會有5G嗎？

影響華為未來5G手機佈局的主要因素有兩點：外界因素和國內濾波器技術發展。外界因素眾所周知，國外的制裁只要結束，華為就能獲得國外企業的濾波器，發布5G手機。至於濾波器技術，如果外界不利因素一直存在，國產濾波器又不能在短時間內取得突破性進展，華為的5G新機可能就要等等了。

而且大家要知道的是，制裁的大棒不僅針對華為。拋開華為，國內的濾波器產業也是美國的單獨制裁對象，所以濾波器在短時間內依舊是國產自主5G終端技術的主要瓶頸之一。

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