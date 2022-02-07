北京冬奧｜獎牌用手摸不留指紋　綬帶材質靈感源於化干戈為玉帛？

在歷屆的奧運會上，獎牌設計都是賽場內外關注的焦點。曾參與北京兩屆奧運獎牌設計工作的中央美術學院教授杭海，昨日（6日）接受《紅星新聞》專訪時，就介紹了本屆北京冬奧會的獎牌特色。



獎牌五環同心，傳達向心、團結、和平理念

杭海介紹，本屆北京冬奧會的獎牌「五環」、「同心圓」的造型，在於向世界傳遞古老中國的智慧，「圓環」的視覺設計是跨越文化隔閡，讓所有人都能體會到「向心」、「團結」的理念，「疫情面前，我們需要團結一心、共克時艱，所以最終我們也直接把獎牌命名為『五環同心』」。

他表示，獎牌背面的圓環和24個點圖案取自古代天文圖，代表浩瀚星空，也寓意第24屆冬奧會上群星璀璨，是「天人合一」哲學理念的體現，「『星空+同心圓』這兩個關鍵信息合在一起，彰顯了獎牌的中國血統」。

杭海介紹，獎牌綬帶選用的材質，靈感源於「化干戈為玉帛」。（紅星新聞）

獎牌綬帶選用的材質，靈感源於「化干戈為玉帛」

杭海介紹，其他國家的綬帶都用化纖材質，但本屆北京冬奧會是採用絲綢材質，而獎牌設計與北京2008年奧運會獎牌「金鑲玉」相呼應。獎牌正面中心刻有奧運五環標誌，圓環淺刻裝飾紋樣，均來自中國傳統紋樣，其中冰雪紋體現冬奧會的特徵，祥雲紋表達吉祥的寓意。

杭海表示，和田玉產於西部地區；在典故中，中原地區的穆天子帶絲綢去西北交換和田玉，表明企盼和平的願望，「玉和帛一直是聯繫在一起的，獎牌用了一塊玉，掛帶用了絲綢，我們是想藉此傳達『和平』的概念」。同時，選用絲綢做綬帶也是沿用2008年奧運的概念，以此呼應北京是第一個「雙奧之城」。

值得一提的是，本屆冬奧會獎牌用手摸亦不留指紋。他介紹，獎牌正面借鑒了弦紋玉璧，每一環都做了打凹處理，背面則是星空軌跡，而獎牌表面更加入了特殊工藝，不易留下指紋。

兩次奧運會獎牌設計經歷

參杭海兩度參與奧運會獎牌設計。他憶述，2008年北京奧運時他非常激動，希望能設計一塊特別的獎牌，最終決定在獎牌加上一塊和田玉。而本屆冬奧會獎牌設計，他的心態更平和，更像奧林匹克精神追求的「重在參與」，「參與實際上就是一個幸福的事情。最終玉璧的方案被採納，也是出乎意料的」。

他介紹，在早期階段，獎牌正面曾設計出雪山坡起、像波浪似的誇張效果，但後期基本處理成平面，並在正面每一環中稍微作了打窪處理，形成一個下挖曲面，令兩個下挖曲面之間有一條脊線，出現從曲面到線，再到曲面的連續波動，「在一個相對靜止的獎牌上，有『風乍起，吹皺一池春水』感覺，我們希望賦予獎牌更多雋永的氣質」。