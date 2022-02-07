中國女足亞洲盃奪冠凱旋歸來今抵上海　21歲四川小將獲10萬元獎金

昨日（6日）的女足亞洲杯決賽中，中國女子足球隊以3比2的成績戰勝韓國隊，時隔16年再次奪得亞洲盃冠軍。

今天（2月7日），中國女足搭乘東航MU7118航班從印度孟買起飛，至晚上7時34分抵達上海浦東國際機場。



《央視新聞》報道，在飛機抵達前，身穿防護裝備的邊檢民警已提前趕赴廊橋等候。在邊檢入境查驗現場，上海邊檢機關開通專用通道，女足隊員們抵達邊檢查驗大廳後，將由各查驗通道的民警負責快速辦理入境手續。中國女足將按照防疫相關規定，閉環管理集體轉運到指定地點接受隔離管理。

據了解，執飛中國女足包機的機組人員，正是1月16日送女足出征的東航MU7117航班的原班機組。為了讓中國女足「補過」農曆新年，東航的機組人員特意在客艙內貼上福字和對聯，營造濃厚的節日氛圍。

中國女足奪冠後，女足贊助商蒙牛率先表示送上千萬獎金（人民幣，下同）。隨後，2019年宣布「10年10億」公益支持女足發展的支付寶，表示會用1000萬獎金獎勵球員，300萬獎金獎勵水慶霞教練團隊。

《北京青年報》報道，獲得亞洲杯冠軍後，中國女足按中國足協之前確認的獎勵辦法，將獲得一筆巨額獎金，其額度將高於中國男足在12強賽獲得的獎金。

據了解，中國男足獲得12強賽單場勝利的獎金額度為600萬元，雖然女足亞洲杯奪冠的獎金額度未有對外透露，但獎金肯定會高於男足，或有機會突破1000萬元。

來自四川江油市的張琳艷，獲市政府獎勵10萬元。（微博＠不愛_吃薑）

此外，中國女足3比2逆轉韓國隊，踢入第二球的21歲小將張琳艷功不可沒。其家鄉四川江油市的市委書記元承軍，市委副書記、市長曾建軍受綿陽市委市政府委託，今日上門看望慰問了張琳艷父母，同時獎勵張琳艷10萬元以作鼓勵。

據介紹，張琳艷是本屆中國女足陣中年齡最小的球員，她8歲開始踢球， 2012年入讀恆大足球學校，未滿13歲就代表中國U14女足參加女足亞少賽。她去年效力於女甲的廣州隊，上賽季在10場比賽中踢入9球，以兩球優勢獲取最佳射手。