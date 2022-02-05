北京冬奧｜冰墩墩可愛造型大受歡迎　變瘦變肥全靠個殼

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」很受歡迎，今日更登上微博熱搜首位，內地人紛紛撲貨，其中在北京王府井大街更排長龍買冬奧紀念品，有人表示要排3個半小時。內地網上熱傳，原來冰墩墩變肥得，立刻變瘦又得，十分可愛！



【網民發現，脫去冰殼後，冰墩墩即變肥嘟嘟】

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冰墩墩是以「冰糖葫蘆」為藍本，是一隻外面穿了透明「冰殼」的熊貓。有網民發現，冰墩墩的冰殼是可以脫下來的，而脫下冰殼後，冰墩墩會變成另一模樣！當它穿着冰殼時，頭大身細，有條小纖腰，身形有點像「大嘥鬼」。當冰墩墩脫去頭部的冰殼時，即刻變肥，凸了個小肚腩出來。網民的開心大發現就連《人民日報》官方微博都有報道，笑指「原來你是這樣的冰墩墩！穿衣顯瘦脫衣有肉」！

「冰墩墩」就是被冰殼包住的熊貓。(網上圖片）

同場加映，兩名駐守新疆的軍人利用巡邏休息時間，用雪做了個冰墩墩出來，他們先整一個雪球，再用石頭及樹枝去做五官。似不似？真的是見仁見智。

這隻冰墩墩似樣嗎？（微博）