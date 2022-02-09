北京冬奧｜擁7塊冬奧金牌　東北小城如何成為短道速滑冠軍搖籃？

北京冬奧會賽事進行得如火如荼，截至今日（9日）下午2時，中國以3金2銀的成績位列獎牌榜第四位。

在歷屆的冬奧會中，中國獲得16枚金牌，當中7枚的短道速滑項目金牌，都與黑龍江七台河市有關。在一個人口不足70萬的煤炭之城，是如何變成短道速滑冠軍的搖籃？



范可新在短道速滑混合團體接力賽為中國奪得首金。（新華社）

在歷屆的冬奧會，中國獲得的16枚金牌中，有7枚與七台河有關，包括2002年美國鹽湖城冬奧會，中國選手楊揚在短道速滑女子500米決賽中奪金；在2006年都靈冬奧會和2010年溫哥華冬奧會，獲得4枚金牌的著名短道速滑運動員王濛；在2010年溫哥華冬奧會3000米接力賽中摘金的孫琳琳，以及在本屆北京冬奧中，為中國奪得首金的短道速滑混合團體接力選手范可新。

人口不足70萬的七台河市，如今已成為中國短道速滑運動的代表城市，有「冬奧冠軍之鄉」、「冠軍之城」的美譽。前述提到的運動員，均來自七台河市或在當地接受訓練。而當提起七台河的短道速滑，總會繞不開已故教練孟慶餘的名字。

第二排右一為孟慶餘教練。（微博＠七台河新聞官博）

在20世紀70年代，七台河的短道速滑事業從市內一個簡陋的體育場中開始。由於當時沒有室內冰場，七台河早期的冰上運動員會在體育場外的空地上澆冰訓練。惟當時沒有澆冰機器，孟慶餘只能把一個大鐵桶放在爬犁上當作水箱，自己拉着一噸多重的爬犁行走澆冰。

孟慶餘將短道速滑這項運動，從七台河人閒暇時的愛好推向競技體育道路。他當年培養出的學員，如今不少已成為世界冠軍，還有許多成為專業教練員，包括短道速滑冬奧會冠軍王濛、楊揚，以及短道速滑世界冠軍劉秋宏。

隨着七台河培養的運動員在國內外賽事中持續取得優異成績，當地亦相繼建設訓練場地及培訓中心。2013年，七台河體育中心的室內冰場投入使用，結束當地數十年無室內冰場的歷史；2017年，七台河職業學院張傑冰上運動學院成立，學院開設短道速滑專業，培養短道速滑教練員；2019年，七台河職業學院短道速滑訓練中心成立，培養短道速滑優秀運動員。

七台河的創新人才培養方式，包括增建短道速滑特色學校、創建「省隊市辦」基地、舉辦大眾共同參與的冰雪體育活動等，先後被國家體育總局評為「國家重點高水平體育後備人才基地」、「國家短道速滑七台河市體育訓練基地」等，讓短道速滑後備人才培養再上新台階，承擔起向國家隊培養輸送短道速滑優秀運動員的重任。