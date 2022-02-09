北京冬奧｜東北人緣何包攬大部分獎牌　僅因這一項天生必備技能？

北京2022年冬奧會正緊張進行，中國代表團目前已將3金2銀收入囊中，其中2金1銀由短道速滑隊貢獻，而運動員武大靖、任子威、李文龍、范可新、曲春雨、張雨婷除了都來自短道速滑隊，還有另一共同點就是都是東北人。

天氣寒冷、時常降雪等自然條件，培養了東北人對於冰雪的感情，也造就了每一個東北人天生必備的技能——「打出溜滑」。



北京2022年冬奧會短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪得冠軍，領獎台上五名運動員均來自東北。（新華社）

「打出溜滑」為東北方言，意為人們藉助於重力或慣性作用，兩隻腳一前一後沿著斜面冰道或平地上的冰面滑行的動作。有內地媒體報道指，判斷一個人是否來自東北，只要看他路過冰面時，會否控制不住自己去「打出溜滑」。

東北的冬季室外氣溫極低，一年中有三分一的時間都會有降雪天氣，而無論在常見的道路冰面上，還是冰場上都常會出現東北人「打出溜滑」的身影。而「打出溜滑」亦似乎成為了每一名東北人天生必備的技能。來自吉林的央視主持人朱廣權曾在節目中直言，「我們上學都是『打出溜滑』去的」。

那麼，懂得「打出溜滑」與會滑冰是否有直接關係？世界冠軍、中國花滑運動員張丹介紹指，「打出溜滑代表平衡能力好。遇到有冰面的時候，東北人就習慣性的會上去打一個『打出溜滑』滑過去，不會用走的方式。」

由此可見，中國代表團冬奧獎牌獲得者大部分來自東北，與東北人天生會「打出溜滑」不無關係。值得關注的是，冬奧會冠軍、前短道速滑國家隊教練組組長王濛的家鄉黑龍江省七台河市，常住人口只有不到69萬，卻先後走出3位冬奧冠軍、3位特奧冠軍和7位世界冠軍，攬下100多塊世界級獎牌。

此外，東北地區的學校還格外重視冰雪體育課程，自2013年起，陸續有學校將冰雪項目納入義務教育必修課。黑龍江省鼓勵各校開設冰球、冰壺等體育項目；牡丹江市也自2022年起啟動體育中考冰上項目考試，內容包括抽冰尜、冰壺以及100米速滑等。而截至2020年，黑龍江省就有2824間中小學開設了冰雪體育課程，佔學校總數的87.1%。