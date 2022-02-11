推薦入廠獎逾萬元、每月安排相親　「招工難」令內地廠家招數盡出

內地近年來出現工廠「招工難」的現象，甚至單純列出工資已不足以招攬年輕的新血。而近期春節假期結束後，為了在搶人戰中佔得先機，一些知名工廠也要給出額外的好處。這些好處包括了高達1.7萬元（人民幣．下同）的返費獎金（廠家為招工而給中介的勞動報酬），甚至承諾每月舉行一次相親活動，為單身男女提供機會戀愛。



據國家統計局去年一項包含9萬多家規模以上工業企業的調查顯示，約44%的企業反映其面臨的最大問題是招工難，比例創幾年來新高。另據央視財經報道，到了2025年，中國製造業10大重點領域人才需求缺口將近3000萬人，缺口率高達48%。而《2020年一線藍領用工荒情況調研報告》顯示，90%的企業表示，年輕人從事一線藍領工作的意願低，是造成藍領用工荒的原因。

由於部份工人在返鄉後，便不會再回到工廠，因此春節假期結束後，各大工廠為了搶人招數盡出。例如，根據富士康旗下的官方招聘渠道「我要聘APP」發布的動態，富士康iDPBG事業群（鄭州廠區）的招工獎金加碼，開出最高8000元的返費獎金。自2月6日起面試並入職的求職者入職滿1個月時，其介紹人可以獲得500元獎金；求職者在職天數大於或等於90天、有效出勤滿55天時，本人更可獲得6800至7500元獎金。

值得一提的是，在富士康成都廠區的相關宣傳頁面，顯示着「每個月舉行一次相親活動，為單身男女提供戀愛機會」。對此，某人力資源服務公司的負責人胡威（化名）表示，他每年都招到好多找對象的男子，「事業、愛情雙豐收嘛」。他又指，年後不好招人，等後面人多了，返費獎金就會慢慢地降下來。

為了搶到工人而出招的知名廠商不止富士康一家，比亞迪內部員工吳州（化名）便在近日發布了比亞迪第十一事業部的招工海報，顯示返費獎金最高達1.7萬元。

他表示，以往返費獎金並沒有那麼多，而今年工廠效益好，現在又嚴重缺人，於是公司就把招聘名額下分，讓他們到處拉人，「拉到新員工進廠都有補貼」。據介紹，如果成功推薦一名特殊工種的工人進廠，推薦人可拿到1.1萬元獎勵，而被推薦人亦可拿到6000元獎勵，兩者均分三個月發放。