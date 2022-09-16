一線工人眼中的「中國製造」：10年後，新品牌誰都打不過中國

許亞軍，做過4年一線工人，2年餐廳傳菜員……2018年起，以平實的視角拍了一檔紀錄片名叫《偉大的製造》，探訪一線工廠：曹縣漢服村、河南許昌假髮村、山東結他鎮、河南焦作雪地靴鎮……他堅持真實、不修飾，很多網友通過他的鏡頭才意識到，工廠並不都是高大上的流水線和無塵車間，但就是這些小城鎮裏不起眼的勞動者，撐起了「中國製造」四個字，把很多行業做到世界第一。



編輯：閆坤沐 責編：陳子文（一条）

他不光記錄現狀，也發現問題：網紅拿走了大部分利潤和關注度，一線工人的待遇卻沒有任何改善；高學歷人才稀缺，代工為主，轉型不易……

片子豆瓣評分8.3，在B站評分更高達9.8，網友評價：「（看到）一個個渺小的實業人。」、「雖然製作粗糙，但是視角稀有。」、「進入一個自己不太熟悉卻又緊密連結著的世界。」許亞軍說他還將繼續拍下去，見證中國製造業轉型的過程：「再過十年，沒有人打得過中國新品牌。」

放下成見 由一線工人告訴你「中國製造」的真貌（點圖了解更多）▼▼▼

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製造業裏沒有多壞的人（自述 ：許亞軍）

前幾年大家都在談論把製造業搬到東南亞去，因為那裏人工便宜，便宜到什麼程度呢？我們2019年採訪的一個大型紡織廠老闆告訴我們，一個工人一個月可能三五百人民幣的工資就夠了，不過現在聽說也漲到1000左右了。但是他們的劣勢是沒有我們學習能力強，工人幹活的積極性也不高，不願意加班，最重要的是產業鏈不完善。

中國製造業非常大的優勢在於，我們整個產業鏈比較完善，你可以在一個鎮的村裏面找到所有的上下游的零配件，所以才誕生了那麼多超級鄉鎮。一線跑多了之後，你會對很多問題沒有那麼非黑即白的判斷。

機器織毛衣前，需要先在電腦中畫出紋樣。這個步驟極其需要經驗，水平高的老師傅月收入可以達到一萬多。（記錄片《偉大的製造》截圖）

大家都認為當老闆是一件很舒服、很輕鬆的事情，其實並不一定是這樣。我的片子有三集是我親手上流水線去織一件毛衣，先在電腦上把花型編出來，然後用機器織出衣片，再縫合在一起。

那個廠的老闆是我當年在廣東打工時，和我一起學織毛衣技術的同學。後來我去了北京，他們夫妻倆自己開了一個小廠，活都自己幹，幾十台機器運轉的時候噪聲很大，說話靠喊，還24小時不能離開人看守，否則遇到卡針之類的問題不及時處理，一件衣服就毀掉了。

他為什麼不多僱幾個人幹，解放自己呢？普通小老闆，他沒有太強的管理經驗，沒有資金，促使規模上不去，他再招第三個人，廠子就活不下去，製造業裏，這種夫妻檔非常多。

並不是機械化程度越高、規模越大就會越掙錢。機械化也會隨時帶來整個行業的膨脹，會有更多人參與競爭。像服裝這種技術含量低的行業，現在已經非常透明，我們去問8家工廠，每家給的材質、報價都一模一樣，大家已經競爭到這個份上了，拿活就只能靠他的誠意。我們一開始都特別不忍心，很多老闆會親自開著車來接你，然後給你住賓館，和你一塊吃飯，聊完了還得給你送回去，每天打電話、發微信跟你噓寒問暖。

縫紉工作至今仍非常依賴手工。（記錄片《偉大的製造》截圖）

大家想象中老闆對工人是很嚴厲的，實際上我也拍到老闆對工人是好吃好喝供應，是因為現在招工困難。一個服裝廠老闆告訴我們，相比於年輕人，他更喜歡用夫妻工，因為他們有壓力，肯出力，還穩定，和北上廣的老闆說中年人不敢辭職是一個道理。而工人這邊，大家以為工人都想多休息，實際上是工人要求趕緊開工，因為他拿的是計件工資，多幹活才能多拿錢。

還有這幾年非常火的所謂網紅經濟，看起來非常熱鬧，實際上賺到錢的只有網紅本人。甚至我們走訪的幾家網紅經紀公司都不掙錢，更別說工廠了。他們掌握了渠道之後，對工廠的壓榨是非常狠的，設計、生產、庫存、退換都由工廠承擔，網紅只負責選款、拍照，不承擔一點風險，但大部分利潤都被他們拿走了。

這還不是最過分的，最過分的是一些直播網紅，要商家提前備大量的貨，最後沒賣出去，他們給的賬期又非常長，有工廠就這樣生生被拖垮了。正因為有這樣的經驗，我們從一開始就定了一個基調，不準去罵製造業或者罵工人。

我真的覺得製造業沒有多壞的人，他幹的最苦最累，利潤最少的一個環節，有時候當老闆還不如你去一個工廠做一個老師傅賺的多，只不過自己做可能更自由一些。他能騙多少錢？這邏輯上就行不通。

從中國製造到中國品牌：再過十年，沒有人打得過中國新品牌（點圖了解更多）▼▼▼

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這一代大哥們都是吃了沒文化的苦，二代清一色的國外留學，廣東、江浙也好，安徽、河南也好，我們去所有的工廠全部是二代開始接班。慢慢的，他的思維就很先進了。

我們還想做一件事，就是促成北京服裝學院的學生，和曹縣、河南等等地方的工廠建立聯系，給工廠帶去一些新鮮的理念，學生也能賺到錢。

這個系列的紀錄片我會繼續拍下去，拍攝紀錄片的博主中，幾乎只有我是真正的農村出身，當過一線工人，我想用我的視角，去見證製造業轉型和騰飛的過程，再過10年，新品牌誰都打不過中國。

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