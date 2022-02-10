中國女足奪冠｜揭秘國腳年薪可百萬元以上　2018年這場比賽是關鍵

中國女足成功嬴得新一屆亞洲盃冠軍，在備受讚賞的同時，社會上亦出現不少有關女足在中國的生存狀況的討論。

內地傳媒《足球報》指出，目前中國女足隊員收入按照群體劃分可以分為國腳與非國腳，收入差距一方面體現在各所屬球會層面，另一方面是國家隊的補助以及獎金。

此外，核心主力球員的收入也會比普通球員有明顯差距。



中國女足成功嬴得新一屆亞洲盃冠軍。（視覺中國）

報道介紹，一般而言，國腳的年薪會在100萬元（人民幣．下同）至200萬元之間；非國腳但如果是球會主力球員，年薪大概會是30萬元至40萬元左右。不過，也有一些很年輕、上場比賽不多的球員，只能靠數千元的月薪度日。

國家隊的補助以及獎金也是不容忽視的一環。以中國女足在2019年世界杯小組出線、2021年闖進東京奧運會為例，再加上之前的預賽、附加賽。這些勝出比賽後給予的獎金，是遠超國家隊再加上球會給予的收入總和。

報道並提到，2018年亞運會是中國女足收入的分水嶺。在2018年以前，中國女足的收入主要是由兩大主要部分組成，一部分是體育局發放的編制內工資，一部分是來自球會的報酬。國家隊不但沒有任何補助和獎勵，而且一旦在國家隊受傷，在球會的收入也會消失。

但在2018年亞運會，中國女足成功擊敗朝鮮女足，令在現場觀戰的支付寶高層產生巨大觸動，從而加快合作協議的簽訂步伐。自此後，不但國家隊集訓開始有按日計算的補貼，金額要高於一些新晉國腳在球會的收入，而且受傷後亦全部由國家隊支付最高規格的傷病治療費用，甚至補貼會照發，只要仍是隊員，勝出比賽的獎金也都有份。

中國女足（黃衣）在2018年亞運會小組賽，以2:0擊敗朝鮮。（足球報）

報道指，國際足聯的商業調查報告，對於中國女足的商業投入評估列為第一位，但這個調查的前提是美國和德國拒絕披露明確數字，故此是否正的第一位只能見仁見智。但毫無疑問，中國女足的待遇肯定是逐年提升，尤其是2018年後，支付寶給予「十年十個億」的專項資金支持，起到巨大的推動作用。