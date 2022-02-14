18億畝「耕地紅線」難守　官媒調查耕地現況：數量正減少品質變差

日前，由國務院主辦的內地官媒《經濟日報》發布耕地問題調查，報道指出，耕地數量正在減少，局部品質也在變差。據官方規定，經常進行耕種的土地面積最低值──即「耕地紅線」是18億畝。目前內地尚有19.18億畝耕地，但若以現在的速度減少，10年後可能會突破18億畝紅線。



《經濟日報》指出，2021年末，中共中央政治局常委會會議專題研究「三農」工作。習近平曾對耕地保護提出要求，強調「18億畝耕地必須實至名歸，農田就是農田，而且必須是良田。」

據全國人大農業與農村委員會主任委員陳錫文表示，18億畝經常進行耕種的土地面積最低值，即耕地紅線，是綜合經濟發展、人口狀況、糧食單產等因素測算劃定的。報道提到，目前除了國家耕地紅線，各地方也設有耕地紅線。但目前耕地數量正在減少，局部品質也在變差。

中國農業大學土地科學與技術學院副院長、中國土地政策與法律研究中心主任朱道林指出，1957年至1996年，耕地年均淨減少超過600萬畝；1996年至2008年，年均淨減少超過1000萬畝；2009年至2019年，年均淨減少超過1100萬畝。

現有耕地為19.18億畝，如果以這樣的速度減少，10年後可能會突破18億畝紅線。朱道林說，「當前耕地問題表現，在耕地數量減少，優質耕地減少趨勢也在持續。」

《經濟日報》發布耕地問題調查，指出耕地正在減少。（新華社）

目前，一些省份耕地保有量已突破耕地紅線，有的甚至低於劃定的永久基本農田面積。國土第三次調查決果顯示，10年間耕地淨流向林地1.12億畝，淨流向園地0.63億畝，有6200多萬畝坡度2度以下的平地被用來種樹。

種糧不賺錢？耕地「非糧化」

《經濟日報》指出，現有耕地中，真正種糧的面積約占七成，其餘為經濟作物、園地、林地、休耕等。南京林業大學「中國村莊經濟」師生課題組2021年對江蘇省無錫市的調查發現，種糧規模經營戶平均每畝純收益僅34元，一些經營戶被迫縮小面積或調整結構，適合種糧、原先種糧的耕地由於種種原因被用於其他農業用途耕地，呈現「非糧化」。

朱道林指出，耕地「非糧化」與種糧效益有關。2021年全國糧食畝均產量387公斤，假如土地流轉費一畝500元，「在現有糧價水準下，種糧並不掙錢」。

藏北高原深處的的秋收。（新華社）

此外，目前耕地後備資源嚴重不足，現有部分耕地還要退出。《經濟日報》記者調查指出，耕地減少主要是因為存在許多違規使用的情況，包括在鐵路、公路兩側佔用耕地超標準建設綠化帶；以河流、濕地治理為名，擅自佔用永久基本農田挖湖造景、建人造濕地；把自然保護地以外的連片耕地劃入生態保護紅線；有的通過擅自調整縣鄉國土空間規劃規避佔用永久基本農田審批；更存在未耕地批先用、批少占多等情況。

先天不足的耕地 黑土正快速退化

《經濟日報》指出，中國耕地品質可謂先天不足，優質耕地資源緊缺。中國工程院院士唐華俊透露，全國耕地由高到低依次劃分為10個品質等級，平均等級僅為4.76等。其中，一等到三等耕地僅占31%，中低產田占比三分之二以上。

其中，被稱為是「耕地中的大熊貓」的黑土，是世界公認最肥沃的土壤，東北黑土區是世界三大黑土區之一，也是中國最重要的商品糧基地，糧食產量占全國的四分之一。然而，東北黑土退化問題嚴峻，耕層持續變薄，厚度不足20釐米的耕地約占一半，有的地方有機質含量較開墾之初大幅下降。據了解，在自然條件下形成1釐米厚的黑土層需要200年至400年。

東北的黑土肥沃，是重要的糧食產地，圖為黑龍江省建三江七星農場。（視覺中國）

梨樹縣農技推廣總站站長王貴滿提到，黑土層自清代末年開墾以來，由於重用輕養，加上風蝕水蝕，每年要減少約3毫米。如果不採取有效措施，再過幾十年，恐怕就要消失殆盡。

經濟發展與耕地保護存在衝突

《經濟日報》提到，工業革命後，尤其是現代城市發展後，耕地保護和經濟發展間的矛盾日益凸顯。中國正處於工業化進程中，矛盾更不可避免。改革開放40多年來，隨著工業化、城鎮化進程加快，工業用地、交通用地、城市擴張用地等需求十分強勁，建設用地供求矛盾突出，是導致耕地持續減少的重要原因。

農業農村部農田建設管理司司長郭永田提到，城市周邊的地相對平整，都是好地、成規模的地，「當城市像攤大餅一樣快速長大，正好和優質耕地高度重合，很多地慢慢變成了城市的一部分。」

國土第三次調查顯示，2019年建設用地6.13億畝，較2009年第二次調查增加1.28億畝，增幅26.5%。《經濟日報》指出，關鍵在於GDP增長與地方有切實關聯，但糧食安全是關係長遠的宏觀大局，和當地自身經濟發展關係不大。

2018年5月20日，江西省吉安市遂川縣左安鎮桃園村。春耕放水後的梯田。 （VCG）

《經濟日報》提到，在這種思想主導下，也就放鬆了糧食安全這根弦，放鬆了對當地糧食種植面積下滑的警惕，沒有充分認識到各地都有保障國家糧食安全的責任和義務。而且過去較長時間，不少地方依靠的是粗放型經濟發展模式，土地利用效率偏低，使建設用地需求居高不下。

郭永田則分析，耕地保護難的核心問題是耕地利用中存在多重目標衝突，圍繞耕地保護產生了多種利益的博弈。在這種博弈中，經濟利益上的最大化往往佔據上風。「種糧食，還是蓋房子？」「種糧食，還是種經濟作物？」他認為，這根本上這是對選擇國家利益還是地方局部利益的考量。

在耕地數量下降的同時，對耕地品質的忽視也應引起重視。但耕地品質的治理提升是一個龐大的系統性工程，難度大，見效慢。特別是土壤品質看不見摸不著，只有通過化驗檢測等手段才能發現問題，而一旦發現問題，治理起來已經十分困難。

近年來，國家大力推進高標準農田建設，目前已累計建成9億畝。多部門實施國家黑土地保護工程，推動酸化和鹽鹼化耕地治理。郭永田提到，現在通過田塊整治、土壤改良、完善灌排等措施，高標準農田抗災減災能力明顯提升。2021年，甘肅670萬畝農田持續遭受大旱，高標準農田的成災率比一般農田低20個百分點；颱風「煙花」過境浙江余姚，當地高標準農田僅用兩天就排出最大深度60釐米的積水。

甘肅農民王銀吉在戈壁沙漠的邊陲耕出槽溝，準備種植新一批防風沙的植物。（路透社）

《經濟日報》指出，現在針對農地，中國已形成管控型、激勵型及建設型三類政策工具箱。管控型政策是通過規劃管控、用途管制、利用計畫、占補平衡等手段嚴格約束佔用耕地的行為。建設型政策是通過加大投入提高地力，包括高標準農田建設、耕地品質提升。激勵型政策是通過經濟手段對種糧農民給予補貼，對保護耕地的地方給予獎勵，包括耕地地力補貼、耕地保護補償機制等。

官媒：保護耕地不能只算經濟帳

《經濟日報》提到，在地方調查研究時，農民們告訴記者，「只要種糧能賺錢，國家糧食就安全。」報道提醒，耕地問題不能只算經濟帳，但也要用好經濟手段。綜合運用政策、市場等手段來糾正「非糧化」，讓經營主體願意種糧。

文中指出，2022年1月，四川省首單耕地地力指數保險在宜賓市落地。承保的錦泰保險公司介紹，該保險通過監測土壤有機質含量變化來判斷是否觸發保險補償。

保險週期為3年，參保後，農戶每年每畝地僅需繳納24元保費，如果監測顯示有機質含量增長，農戶就可獲得每畝3年最高1500元的補償。《經濟日報》認為，此舉有利於激勵種糧農戶，可逐步擴大試點。