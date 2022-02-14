情人節｜單身男女過節首選「牠」作伴　內地年輕人拍拖更務實？

2月14日是情人節，不少內地媒體指出，近年90後、00後的年輕人過情人節越來越務實，不願意跟風花大錢消費。此外，95後養貓成為主流，許多人在情人節這天選擇在家跟貓過，貓成為內地單身男女的情感寄託。



日前，「微信公眾號@深燃」採訪內地五名90後的年輕人，觀察近年情人節的消費趨勢。今年已經30歲的元元與男友已經交往七年，她提到，在情人節過節買禮物是她男友一年中極少的幾次購物，「他作為一個直男，能選到的東西可想而知」。

元元提到，有一年，他的男友買了個項鏈給她，晚上回家就發現項鏈掉色了，只能去找商家要求退貨。之後元元男友又再補送了一條項鍊給她，質素沒有問題，但花費好幾千塊人民幣。元元提到，「在這種布滿消費主義陷阱的節日，導購員遇上一個急匆匆來選禮物的男士，想不當冤大頭都難」。

元元和男友今年選擇不特別過節，她認為，這也是一種「愛對了人，情人節每天都過」的生活方式。 而25歲的晨陽則是今年選擇和男友兩人在家中吃飯度過一天，她認為心意更重要，不如為未來多存一點錢。該報道提到，許多內地年輕人也會跟愛人列禮物清單，減輕買錯禮物，花心思準備禮物的麻煩，這種直接「提要求」的情況在年輕人間也越來越普遍。

玫瑰一直是情人節的大熱花種，內地傳媒指出，受雲南昆明天氣較差影響，玫瑰花比往年同期漲價不少，一支普通的紅玫瑰已索價超過10元人民幣。(莫家文攝)

貓咪成內地Z世代情感寄託

此外，今年虎嗅網採訪，2000年出生的莉莉，她在情人節提前買了專門給貓定做的「愛心形魚糕餅」和電動貓玩具，又以四隻貓的名字給自己預購一束玫瑰、一份巧克力，這些禮物將被設計成是「貓咪」送給莉莉的情人節禮物，將會在2月14日晚間送到莉莉家，莉莉表示，還會有有一封模仿貓口吻寫成的「情書」。

莉莉表示，自己談過六段戀愛，現在的她養了四隻貓，情人節當天將和貓咪一起度過。虎嗅網指出，對1995到2000之際出生的年輕人而言，貓正在成為他們情感世界中的「關鍵先生」和「夢中女神」。虎嗅引，《2021年中國寵物行業白皮書》指出，養寵物貓的增速在2019年以來開始超過寵物狗，在一線城市中尤其受歡迎。

許多內地年輕人今年情人節的伴侶是家中的貓咪。（羅君豪攝）

而95的年輕人更是養貓的主力群。據統計，養貓的人群中有將近35%為單身或獨居的一線城市未婚青年。寵物飼養及行業研究團隊Cattosay在2019到2020年的調查顯示，1995到1997年出生的單身人群在2019年開在「首次養貓寵物主」中佔比超過一半。

「養貓熱從2014到2015年出現，2016到2017年貓逐漸破圈，近幾年養貓人數持續上升，背後邏輯是獨處時代出現。」寵物用品品牌Pidan創始人馬文飛提到，年輕一代正面對一個「普遍物質生活提高、更容易擁有單獨空間和單獨時間、戀愛關係時間短頻率高」的時代，貓咪因此成為年輕人探索「如何陪伴自我」時的絕佳伴侶。

而受限於餵養成本和時間空間限制等，貓咪更是打敗狗成為一線年輕人的新寵。根據內地電商平台「京東」公布的數據，去年11月1日雙十一預售開跑，寵物智慧用品成交額增長超10倍、貓爬架產品成交額增長3倍。8個貓狗糧食品牌、寵物日常用品和寵物醫療品牌都沖入品牌熱銷前十名，寵物商機霸佔雙十一的預售市場。Z世代（1995—2009年出生）的年輕人不搶唇膏改搶貓糧成為現象。