情人節｜玫瑰花價漲單枝售30元　除了雨天減產更與電商平台有關？

每逢情人節，玫瑰花的價格都會水漲船高。然而，今年的花價高企，有實體花店坦言入貨價翻近三倍，平均一支普通的玫瑰花購入價就超過10元。



在濟南的解放橋花卉市場，日常售價2元至5元的普通玫瑰花，在近一周內翻價三倍，不少品相佳、色澤潤的玫瑰花單枝售價可達30元。

有經營進口花材的花店店主稱，店內主營肯尼亞和厄瓜多爾花材，在情人節的價格漲幅約為20%，多頭玫瑰每扎49元至55元，單頭紅玫瑰10枝109元，均根據國外基地的進價調整。

值得注意的是，今年國產玫瑰的入貨價與進口玫瑰相近，大多花店都從雲南昆明的斗南花市入貨。而玫瑰與其他花材不同，大多在昆明國際花卉拍賣交易中心出售，而今年的「史上最高花價」出現於2月10日，玫瑰的最高價為16.89元，均價4.7元。

有斗南花市的發貨商坦言，花價高與供需有密切關係。從供方市場看，今年花的產量少，主要與天氣有關。現時在市區上出售的玫瑰，是花農去年10月底下樁，碰巧趕上雲南的雨季，與往年相比，去年的10月、11月更加陰雨連綿，導致全雲南的玫瑰出芽率非常低，所以情人節的花量減少。

從需方市場看，近年電商發展迅速，即使消費者足不出戶亦能購買鮮花，雖然褒貶不一，卻能培育出鮮花消費基礎。此外，全國疫情在去年11月、12月時爆發，直到過年前都實行管控措施，至近日才放寬，令民眾抑壓了一個半月的消費能力爆發，因此花價出現大反彈。

除此之外，大型電商平台在昆明國際花卉拍賣交易中心外的採購，亦造成了供貨量急劇減少。大型電商平台一天的訂單，可能是整個斗南發貨商之和，是傳統從業者的幾十倍和幾百倍以上，「隨便一個訂單就能把整個市場價格拉高一倍以上」。