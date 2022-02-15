北京冬奧︱韌帶曾斷徐夢桃四戰奧運奪金　官媒讚：奇蹟是奮鬥結果

2月14日自由式滑雪女子空中技巧決賽，中國隊選手徐夢桃以108.61的高分奪得金牌，也是中國選手首次在該項目奪金。徐夢桃此次是第四度征戰奧運，此前她曾獲得過27個世界冠軍，但奧運會上從未拿過金牌，



32歲的徐夢桃職業生涯韌帶曾斷裂，更經歷四次腿部手術。但為了在北京冬奧再戰她仍然加速恢復。人民網盛讚她，16年的堅守終於取得在這個領域的最高榮譽，「所有奇蹟都是奮鬥出來的結果」。



徐夢桃過去曾參加溫哥華、索契和平昌三屆冬奧會，2014年索契冬奧會上她曾獲得銀牌。16年的奧運旅途，她特別希望在家鄉奪牌，如今也順利圓夢。而在2月10日，徐夢桃就已攜手隊友齊廣璞、賈宗洋為中國隊摘得自由式滑雪空中技巧混合團體銀牌。

1990年出生於遼寧鞍山的徐夢桃，今年已經32歲了，從事自由式滑雪空中技巧項目整整20年。徐夢桃並不是從小立志當滑雪運動員，而是從體操選手轉型，在轉型前她連滑雪都不會。

中國選手徐夢桃奪金以108.61分的成績，難掩激動情緒落淚。（Getty Images）

1994年，徐夢姚的父親把四歲的女兒送到鞍山市體校體操培訓班。為了幫助女兒練習，徐學君還從外面撿回來一個舊地毯，鋪在家裡的水泥地上，為徐夢桃自製訓練場。但隨著身材越長越高，加之膝蓋骨比其他運動員偏大，徐夢桃逐漸不再適合體操運動。2002年，12歲的她來到瀋陽體育學院，轉項開始練習自由式滑雪空中技巧，一練20年。

自由式滑雪空中技巧，需要高強度的跳躍，在2007年，徐夢姚在全國錦標賽中落地時右膝前十字韌帶斷裂、內側副韌帶撕裂，這是一個足以導致她職業生涯終結的傷病。當時她年僅17歲。

2016年1月的第十三屆全國冬運會，徐夢桃又一次摔倒，她左腿前十字交叉韌帶斷裂。她回到北京，接受了左腿前十字交叉韌帶重建術，外側半月板切除60%。術後9個月，她就回去繼續訓練，備戰平昌冬奧會，她當時曾在賽前說「不拿金牌就退役」，可惜終究未能奪牌。徐夢桃走過三屆參賽沒得到奧運金牌的遺憾，順利在此屆北京冬奧圓夢。

自由式滑雪女子空中技巧決賽，中國選手徐夢桃以108.61分的成績，為中國代表團獲得本屆冬奧第5金。（Getty Images）

32歲的徐夢桃運動員生涯，經歷四次膝部手術，但無損她的表現。根據官方數據顯示，從2008道2009賽季起，徐夢桃的14年成人組職業生涯中，累計獲得27個世界盃冠軍，創下「前無古人」的紀錄。

人民網寫道，四屆奧運征程，16年的堅守，徐夢桃以31歲的「高齡」在家門口圓夢，取得這個領域的最高榮譽。這就是堅持與熱愛，並稱「所有奇蹟都是奮鬥出來的結果」。據統計，2022北京冬奧加上徐夢桃獲得的這面金，中國隊已獲得5金3銀2銅，金牌數已追平2010年溫哥華冬奧會中國隊的奪金紀錄。