北京冬奧｜館內賽事屢破奧運記錄　「冰絲帶」緣何造就最快冰面

國家速滑館「冰絲帶」，是為北京冬奧會及冬殘奧會打造的永久性室內場館，其作為今屆冬奧速度滑冰項目的主要舉辦場館，截至2月12日已有7面金牌誕生，而每項賽事的冠軍成績均打破了奧運記錄。那麼，「冰絲帶」究竟具有怎樣的「魔力」？打造「最快的冰面」又運用了哪些科技呢？



2月12日，在速度滑冰男子 500 米決賽上，高亭宇以34秒32的成績打破奧運會紀錄奪冠。（Getty Images）

據《科技日報》報道，「冰絲帶」冰面面積為1.2萬平方米，是亞洲最大的速滑奧運場館，館內冰面建設被列為「科技冬奧」重點專項。其中，建設者創新性地採用了二氧化碳跨臨界直冷製冰系統，使「冰絲帶」成為奧運歷史上首個使用該項技術的速滑館，亦造就了「最快的冰面」。

該項目負責人李久林介紹，「冰絲帶」採用了具有最佳環保性和安全性的二氧化碳制冷劑，其ODP(破壞臭氧層潛能值)為0、GWP(全球變暖潛能值)為1，是可持續性最好的冷媒之一，不僅能夠為冬奧會比賽提供溫度高度均衡的冰面，同時還可以使國家速滑館碳排放量接近於零。而與傳統製冷系統相比，能效提升了20%以上。

國家速滑館「冰絲帶」。（新華社）

「冰絲帶」還配有一套場館智能化能源管理系統，為製冰產生的廢熱用於除濕、冰面維護、場館生活熱水等，全冰面模式下每年僅製冷部分就能節省逾200萬度電。「冰絲帶」在整套系統的運作下，使整體冰面的溫差不超過0.5攝氏度，意味著整個冰面賽道硬度一致，有利於運動員滑出好成績。

除了冰面，冰面之下也有技術的運用。1.2萬平米的冰面之下鋪設大量不銹鋼管道，通過分模塊控制單元，可以根據不同項目分區域、分標準進行製冰。李久林介紹，製冰工藝管道設計壓力高，均採用無縫不銹鋼管，施工工藝環節之多，沒有先例可循。這亦為建造「最快的冰面」打下堅實基礎。