中國郵政繼茶飲等領域再跨界發展　全國首家郵局咖啡店廈門開業

中國郵政近日正式進軍咖啡界，首家郵局咖啡店周一（14日）在廈門落地試運營，相關話題隨即衝上熱搜。有輿論認為，通過開設咖啡店，郵局有望吸引更多年輕人光顧；業界人士分析，郵政業務因快遞業的崛起受到一定衝擊，故要通過多元化轉型增加新的盈利點。



據郵局咖啡官方微博消息，郵局咖啡是年輕時尚的國民精品咖啡品牌，通過咖啡與郵政的融合，為全國消費者帶來買得到，買得起的高品質產品的同時，旨在為消費者提供更好的服務體驗。郵局不再是單純的郵政服務場所，更變成了一個可以社交，可以品嚐優質咖啡產品、體驗郵政文化的全新場景，從而打造活力、新潮、時尚、好玩、流行、多樣的「新郵政形象」。

郵局咖啡將原有的國貿郵政支局改造升級，在保留郵政普遍服務的基礎上疊加咖啡飲品和郵政文化創意服務，售賣包括咖啡、茶飲、甜點和郵局周邊在內多個品類，其中咖啡、茶飲價格為20至40元間，門店能提供到店自取和送貨到家兩種服務。而除了品嚐咖啡，消費者還可以書寫相應的主題明信片、辦理郵政業務。

據悉，郵局咖啡今年還將陸續在北京、上海、廣州、深圳等多個大城市開設多家特色郵局咖啡店，在官微評論區內，眾多網民表示希望咖啡店開到自己所在的城市，「什麼時候來青島開一家呀」，甚至還有人諮詢如何加盟。

事實上，中國郵政業務近些年呈現出多元化發展態勢，「跨界」已非新鮮事。例如2019年年底，寧夏回族自治區郵政分公司曾開出一家中郵大藥房，主營醫藥零售；2020年10月，中國郵政旗下公司成立了福建省郵氧的茶餐飲管理有限公司，運營品牌為「郵氧的茶」，主打養生茶飲，包括純茶系列、奶茶系列、水果茶系列等，現已在福建開了多家店面。

業界人士分析，郵政業務一定程度上受到國內快遞業的崛起衝擊，因此郵局通過多元化轉型，涉足更多業務領域，增加新的盈利點，同時可利用郵局實體網點在城市、鄉鎮佈局廣泛的優勢，提供更多樣化的服務，以吸引更多客流。