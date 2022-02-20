浙江女孩半夜吃消夜翻牆回家　老父誤當賊報警：賊帶假髮個子嬌小

日前有段影片在內地爆紅，影片拍攝自浙江義烏，有位張先生發現有「賊」翻進家裏，害怕危及到家中妻女，急忙報警，但警員到了張先生家中卻沒有發現任何線索，只有一張椅子上有腳印。

警員回到派出所後，意外接到張先生女兒來電，張先生女兒「自首」說，其實是自己半夜肚子餓吃完消夜翻牆回家，鬧出一場烏龍。



2月6日春節期間的深夜，張先生發現有人翻牆進家裏。他因為擔心屋內熟睡的妻女，急忙報警。他跟警員透露，有個黑衣人翻圍牆進來，身材嬌小，約160厘米，長頭髮，似一名女人，但張先生懷疑「疑似是戴假髮」。

義烏警方表示，福田派出所在2月6日淩晨3點，接到轄區居民張先生的報警。警員和隊員們迅速趕到現場。張先生當時很慌亂，手拿著菜單，只穿著內褲，不過牆邊的椅子上還有賊翻圍欄時留下的腳印，但不確定賊總共有多少人。

張先生隨後帶著警員在房內、倉庫等地方查看，但並未發現其他可疑蹤跡和可疑人員。警員和張先生也再三叮囑張先生女兒「誰來都不要開門」。警員回派出所後，卻接到了張先生女兒的來電，張先生女兒表示，其實剛才是她悄悄出去吃了個消夜，但剛剛警員來的時候她不敢承認，「怕被爸爸打死」。

事件引發網民紛紛評論：「這老父親的愛夠你記一輩子了」、「偷吃個夜宵全國都知道了」、「跟我一樣，吃個外賣還得偷偷摸摸的」，亦有網民分享自己曾有類似經驗。