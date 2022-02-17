浙江小學生發現省地圖缺少某區揭大案　生產商非法售假涉案過千萬

在智能手機未普及前，相信大家都會查看地圖，但地圖原來都有真假之分。浙江嘉興海鹽縣一名小學生，早前查看地圖時卻發現圖中缺少嘉紹大橋北側圍墾區，遂揭發了隱藏在假地圖背後的「玄機」。



2020年9月，有小學生查看地圖時，發現浙江省地圖缺少嘉紹大橋北側圍墾區。家長向海鹽縣文化和廣電旅遊體育局反映，後縣公安局立案展開調查，經由銷售非法地圖的某電商平台商家，順藤摸瓜發現了以王某為首的非法地圖生產銷售鏈。

被告非法複製發行地圖。（微信＠浙江檢察）

經查，2016年3月至2021年3月期間，經營文化公司的王某利用自己在地圖行業的人脈關係，通過他人獲取福建省地圖出版社出版的中國31省省圖，以及中國交通地圖共32款地圖印刷文件。

隨後，王某與沒有印刷資質、卻有印刷機器的戚某，以及開覆膜廠的何某等人非法生產地圖。王某在明知戚某公司無印刷資質的情況下，以其他印刷公司的資質獲取武漢大學出版社開具的委託印刷單，印製中華人民共和國地圖等4款武漢大學出版社享有專有出版權的地圖。

涉案36款地圖被非法複製發行近1000萬張，通過線上線下多渠道銷往全國各地，非法經營數額約1000萬元（人民幣，下同）。此外，何某等人在未獲得迪士尼等註冊商標所有人許可的情況下，非法印製並銷售品牌拼圖，非法經營數額達150餘萬元。

假地圖通過線上線下多渠道銷往全國各地。（微信＠浙江檢察）

由於案件時間跨度長，紙質地圖在多渠道銷售，為準確界定非法複製發行的紙質地圖數量、非法經營數額，海鹽縣檢察院啟動自行補充偵查程序，依托手機勘驗軟件、被扣押的帳本等證據材料，結合涉案人的微信聊天記錄，深挖出約500萬張非法地圖的遺漏事實，追加非法經營數額近500萬元。

此案為中宣部版權局、最高檢等六部門聯合督辦的「10·12 特大生產、銷售假地圖案」。2月14日，案件在嘉興市南湖區法院一審開庭審理，7名被告涉侵犯著作權罪、假冒註冊商標罪，他們均當庭表示悔罪服判，案件擇期宣判。