河南女不顧父母反對與肯亞男熱戀　婚後才知老公哥哥竟是奧巴馬

來自肯亞的馬克到中國教書時，對一名河南女孩劉雪華一見鍾情。



在雙方文化交流下日久生情，劉雪華的父母非常反對這段異國戀，深怕女兒會離開家鄉，但在這對情侶的說服下，最終在中國結婚且定居於此。

婚後一年，馬克帶劉雪華去美國，介紹給他的哥哥認識，劉雪華表示，完全不知道美國總統奧巴馬是丈夫的親哥哥。

「美國的哥哥」太忙沒出席婚禮 初見本尊時完全難以置信（點圖放大閱讀）▼▼▼

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綜合陸媒報道，馬克（Mark Okoth Obama Ndesandjo）自幼父母離異後，便與母親兩人在肯亞生活，直至錄取美國布朗大學（Brown University）後才至美國生活，2002年美國發生了嚴重的金融危機，馬克失去了工作，想在美國擁有安逸生活的夢想也遇上困難，後來聽大學朋友說了許多中國的事情，讓他對中國文化感到非常好奇，於是決定前往中國尋找工作機會。

馬克在廣東深圳租了一間房，並在當地國際學校找了一份外籍教師的工作，生活逐漸步上軌道後，某日在街上被一名氣質非凡的女子吸引，讓馬克主動上前要了聯絡方式，而那名女子，就是他現在的妻子「劉雪華」，劉雪華是一位河南女孩，父母都是國文老師，出身書香世家，渾身散發著獨有的氣質。馬克說道，「我真的很喜歡《紅樓夢》和唐詩，但我的中文能力還不夠好，當我知道她的父母是老師後，希望她能告訴我學習中文的訣竅」，劉雪華並沒有婉拒他，反而非常積極教導他，就在雙方多次文化交流下，進而產生情愫，便展開了一場異國戀。

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兩人交往一陣子後，準備邁向人生下一個階段，於是劉雪華將馬克帶回老家介紹給父母認識，起初二老非常反對女兒要嫁給一個外國人，因為劉雪華是獨生女，兩人擔心寶貝女兒要到異國生活，離家太遠，但馬克向二老表示自己要定居在中國，且保證不會辜負他們的女兒，定會給她幸褔，最終他們在2008年領證成為了夫妻，並舉行了婚禮，但因為馬克的親人在肯亞，在美國的哥哥太忙碌無法過來，只有幾位大學時期的好友出席婚禮。

報道提及，2009年在馬克與劉雪華結婚一周年時，馬克帶著妻子前往美國認識自己同父異母的哥哥。在此之前，馬克並未告訴妻子一家，自己的哥哥正是當時的美國總統奧巴馬，劉雪華見到本尊後，不可置信地將這個消息告訴父母，她怎麼也沒想過，自己的丈夫竟是奧巴馬的親弟弟，而婚禮那時因為奧巴馬正逢參選總統時期，忙於選舉事務，無法出席婚禮。不過，馬克表示：「雖然我們的母親不同，也沒有一起長大，但當我高中時見到他的第一眼，就感覺像認識了十年一樣，到現在我們的感情還是非常好！我很愛我的哥哥。」

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