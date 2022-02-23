氣溫斷崖式下跌廣東牛隻被凍死　網民：歡迎來東北避寒

廣東連日受強冷空氣及降水影響，多地錄得自2020年以來的最低溫，不少民眾都直呼「太冷了」。而這一波寒冷天氣亦影響到動物，話題「廣東一頭牛被活活凍死」登上今日（23日）的微博熱搜，收穫逾1.5億的閱讀量，引發網民關注，由於東北地區屋內設有暖氣，還有網民調侃指「歡迎來東北避寒」。



據網傳視頻顯示，一隻黑色的老牛倒在地上一動不動，旁邊的牛犢在其身邊徘徊。影片稱，這隻牛是因為農民夜晚忘記將其牽回牛棚，才導致被活活凍死。

網民熱議：

「所以就是說人也差不多了」。



「這幾天確實很冷，但是，真沒想到會凍死牛」。



「結論有了，廣東比黑龍江冷。畢竟，我沒聽說黑龍江有凍死的牛」。



「廣東的牛都不扛凍的呀，老家江西的牛現在在雪地里刨雪吃草呢」。



「廣東的冬天不下雨還好，一下雨真的太冷了濕冷不是開玩笑，手指凍得沒知覺了」。



據了解，廣東自2月18日起遭受強冷空氣入侵，清遠、肇慶、韶關等高海拔山區甚至出現雨夾雪和凍雨現象。廣東省氣象台首席預報員梁巧倩分析，廣東這次天氣過程有持續性、穩定性降水，且累積雨量較大的特點，截止目前，全省大部地區降水持續時間長達72小時以上，且大部分市縣累計降水量達到100毫米以上。此外，還有低溫陰雨時間較長、晝夜溫差小，導致天氣濕冷，體感十分寒冷。

此外，南方多地近日迎來氣溫斷崖式下跌，並罕有出現降雪天氣。不過據「中國天氣」消息，2月23日至24日，南方連續陰雨雪天氣終於迎來轉折，降水範圍迅速向東收縮，江西、浙江、福建一帶以及西南的部分地區還一些弱雨雪。

隨著雨雪明顯減少，大部分地區氣溫也將探底回升。明天起至本周末前後，各地氣溫普遍進入上升通道，到了本周末和下周初，不少地方的氣溫將創今年以來的新高，提前體驗常年3月份的暖意。