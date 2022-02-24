成都抗癌宿舍1年幫扶300戶白血病家庭　創辦人：將愛心傳遞下去

四川成都華西醫院旁一幢居民樓中，藏着一間專為白血病患兒家庭提供免費住宿與廚房的「小白驛站」。

「小白驛站」成立以來，已擴張至3個站點，一年幫扶超過300戶白血病家庭，但仍未能滿足患者的需求。不過，驛站創始人胡玉梅對未來充滿信心，最近她與「小白驛站」的故事更登上了微博熱搜。



胡玉梅（右二）創辦「小白驛站」，希望能幫助白血病患者的家庭。（影片截圖）

2015年，胡玉梅8歲的女兒被確診為白血病。多年來，她親眼看着女兒經歷多次化療、治愈、復發、骨髓移植等痛苦，更面臨着巨額醫療費。陪女兒就醫過程中，胡玉梅得到不少人在物質、精神兩方面的支持，也結識了很多病友。

2018年，胡玉梅的女兒終於戰勝了白血病。此後，胡玉梅與幾名志同道合的病友，共同創辦新朗公益服務中心，「小白驛站」就是此公益機構目前最主要的運營項目。驛站的團隊主要成員都是白血病患者的家屬，他們會定期為病友組織護理知識培訓，組織病友聚會、分享，幫助困難家庭籌款就醫。

「小白驛站」已擴張至3個站點。（紅星新聞）

向「小白驛站」尋求幫助的病友，大多都是經濟條件有困難的家庭。因此，「小白驛站」創辦之初的定位，不僅是為白血病友提供免費的住宿和廚房，更在於幫助病友建立正面疾病的積極心態，以及通過籌款等方式解決困難家庭的醫療費用，在精神和物質兩方面提供幫助。

隨着驛站愈做愈大，隨之而來的是愈發龐大的運營成本。胡玉梅曾粗略計算，一個站點的房租、水電、病友生活物質等成本，一年總計約25至30萬元（人民幣，下同）。經費捉襟見肘，包括胡玉梅在內的團隊成員都曾往驛站墊付不少資金，幸驛站的運營經費後來都得到愛心人士和企業的捐贈。

「小白驛站」為白血病友提供免費的住宿和廚房。（紅星新聞）

去年5月，網商銀行發起全國首個公益小店聯盟，「小白驛站」亦加入聯盟。網商銀行通過公益金、設備資助等形式，為全國超300家小店分擔公益成本。目前，「小白驛站」一部分公益成本得到分擔。

如今，胡玉梅將生活的重心都放在「小白驛站」的運營上。談及籌辦驛站的初衷，胡玉梅以「因為淋過雨，所以總想為他人撐傘」來描述，想將自己曾得到過的善意傳遞下去，更希望傳遞「一個人的力量、一小群人的力量都是有限的；但當全社會的關注愈來愈多，每一份小愛，終將凝結成大愛」的理念。