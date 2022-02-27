月收入過萬配有經紀人　內地家務助理搶手　年輕高學歷更受歡迎？

每年元宵節過後，內地家務助理市場迎來需求高峰，家務助理返回大城市，僱主開始忙著面試。《央視新聞》報道，在如北京等內地大城市，對家務助理的需求增高，其中擁有較高學歷且年輕的育嬰師、陪月員十分搶手，這幾年的需求不斷增多，而且薪酬也不斷上漲，更催生「家務助理經紀人」這樣的特殊職業。



據《央視新聞》採訪，北京的一場家務服務供需見面會，現場約有50名僱主和40多個家務助理，顯見內地家務助理市場的火熱。這樣的情況使「家務助理經紀人」人數越來越多，這個新興的職業多半由資深的家務助理擔任，透過從業經驗和專業知識，幫自己的新老客戶找到合適的家政人員。

《央視新聞》直擊北京的一場雇主見面會。（央視新聞）

擔任家務助理經紀人賈立娟透露，她在春節後時常上午9時就要來門店，一天要忙超過10個小時，她提到，這幾年僱主對家務助理的需求都在不斷變化，作為經紀人想要保證簽單的成功率和穩定性，就要經常不定期走訪僱主，瞭解他們的訴求。

賈立娟透露，現在僱主對家務助理的整體質素要求在變高。一些較為年輕且有經驗的育兒嫂（育嬰師）、月嫂（陪月員）更容易被僱主相中。

央視報道指出，從家務助理公司了解到，這些家務人員當中育嬰師的佔比較高，工作內容包括針對照料嬰兒、負責嬰兒的營養保健、行為培養、智力開發和體能鍛煉等。從薪酬上看，育嬰師和陪月員的薪酬較高，月平均工資分別在7,000元人民幣和 1,5000 元人民幣左右。

根據內地一家家務助理公司的平台數據顯示，40 歲以上的阿姨仍在家務助理群體佔大多數，比例高達 85.6%。初中及以下學歷佔比 59.4%，中專及高中學歷佔比 36.8%。隨著僱主越來越喜歡雇傭年輕和高學歷的家務助理，家務助理市場也開始產生變化。