一餐盤兩瓣皮蛋、人均兩千吃不飽　上海餐廳疑「中餐日作」宰客

上海一間餐廳近日被指「中餐日作」，不但模仿日料做法，菜品份量少，且價格虛高，人均消費2000元（人民幣．下同）也不一定吃得飽，加上流程過於繁瑣，想用餐甚至要提早數月預定，故有故弄玄虛來宰客之嫌。餐廳工作人員周四（3日）回應，他們也關注到網民對餐廳的好奇和爭論，並指希望消費者到店實際體驗。



該餐廳位於南京西路，在點評平台，有顧客點評稱，餐廳中餐模仿日料做法，特點是要預訂，三四個月才能訂到，且是「喂狗型上菜法」，每盤菜十人分，份量也不多，每人套餐價達兩三千元，不夠吃也不能叫，就餐環境非常壓抑。

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據網民展示的圖片顯示，餐廳提供燕窩蛋撻、日式白身魚的刺身、加拿大象拔蚌等菜品，但份量少得可憐，甚至一個餐盤只放着切開的兩瓣皮蛋。另外，網民稱廚師做好貴妃雞後會到顧客面前巡場一周，然後拿到後廚切大腿部最「精華」的一片予顧客。還有稱這種餐館規矩極多，會在各方面讓顧客承受巨大壓力，「這不能碰那不能碰，一旦廚師不高興，扭頭回屋休息去了」。

對於事件，餐廳工作人員周四介紹，若顧客想用膳需提前添加餐廳工作人員微信預約，而具體菜品和價格以及到店時間安排需經微信溝通達成。餐廳目前只有一家店，剛開業不久，故餐位並不多，每天固定只接待10人，價格方面是人均2000元起，加上10%的服務費，屬於套餐制。他又指，他們不太在意網上的質疑和爭論，只專注做好本份。