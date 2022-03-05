內地招聘網現「盲盒崗位」助求職者配對　資深HR籲謹慎對待

近年來，盲盒越來越普及，除了玩偶、零食等，現在甚至出現開盲盒找工作的現象。在內地的招聘網站，有公司推出專門推出「盲盒崗位」，聲稱可以幫不知道自己適合什麼職位的求職者配對，發覺潛在未開放的機會等。不過有資深HR認為，求職者需謹慎對待。



上月底，網民「這裡是林可兒」在小紅書上傳了一張照片，稱「這兩天瘋狂投簡歷，突然看到這個，春招還開盲盒哈哈哈哈哈」。圖片顯示，所謂盲盒崗位即是為想要加入公司，但又不知道自己適合什麼職位的求職者打造，HR會幫助求職者選擇合適的職位，替其發覺潛在未開放的機會；若求職者的意向職位已招滿，則優先調劑至其他在招職位。

事件隨即引起網民熱議，「可以直接當總裁嗎」、「我的手氣一直不好，萬一開出個清潔工怎麼辦」。

據紅星資本局報道，發布該盲盒崗位的是深圳市韶音科技有限公司，可是到了周四（3日），盲盒崗位疑似已在多個招聘網站上下架，公司公開的電話號碼亦未能接通。據官網顯示，該公司旗下有品牌「AfterShokz韶音」，立足於自主研發骨傳導音頻技術，是骨傳導耳機品類的開拓者，在全球50多個國家和地區銷售。

報道又提到，通過招聘網站搜索「盲盒」，發現北京、重慶、廣東、江蘇等地4家公司亦發布了相關招聘信息，其中一家為生產滑板車、單車等騎行產品的永祺（中國）車業股份有限公司。

其負責人周四介紹，盲盒內共有18種職位，在收到求職者的簡歷後，公司會根據對方的學歷、專業、經驗等來配對，目前已有人通過此方式成為一名外貿跟單員。其又指，發布盲盒崗位後，招聘頁面的瀏覽量、求職者投遞的簡歷數量都翻了約一倍。

雖然已有成功案例，然而有10年資歷的HR桑雲（化名）表示，發布盲盒崗位的合規性有待確認，認為公司應對求職者有具體的要求，「這是一件很嚴肅的事情」。她又稱，不排除部分公司用這種「不好笑的方式」來吸引求職者的目光，呼籲求職者應謹慎對待。

另一名同樣資歷的HR張諾（化名）則分析有三種可能性，第一是盲盒崗位相當於「管培生」，只是換了一個名字而已，其次是有的職位，例如製造業工人、銷售員等不好招人，故才透過盲盒這個噱頭蹭熱點。最後，則可能是一些「騙子公司」有實際業務在操作，但會把員工誆騙進去並且畫很多的「餅」，多開幾家公司讓員工去做法人，這樣一旦出了問題，員工就很有可能需擔責。