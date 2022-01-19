盲盒市場亂象叢生　上海推法規列明限價200元禁售8歲以下幼兒

深受年輕人喜愛的盲盒具有趣味、神秘、新鮮等要素，內容物更是先變萬化，先有公仔、美妝、考古、文具盲盒，後出現以貓、狗為主的活體盲盒，而近期的肯德基（KFC）盲盒更令其深陷負面輿情。

1月14日，上海市市場監督管理局發布《上海市盲盒經營活動合規指引》（下稱《指引》），對盲盒經營活動中的定價、抽取規則以及營銷行為提出建議，其中列明不得向8歲以下未成年人銷售，成為全國首個盲盒行業的相關法規。



肯德基與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出「買DIMOO家庭桶套餐送盲盒」活動。（微博@肯德基）

《指引》提出，盲盒內商品實際價值應與其售賣價格基本相當，單個盲盒的售價一般不超過200元（人民幣，下同）；盲盒經營者應公示商品種類、抽盒規則、商品投放數量、隱藏款抽取概率等信息，並保留完整的概率設定、抽取結果、發放情況記錄以備查，同時鼓勵盲盒經營者設定保底機制。

《指引》要求盲盒經營者不得向8周歲以下的未成年人銷售盲盒；向8周歲以上未成年人銷售盲盒商品，應通過線上線下等不同方式確認監護人同意。

《指引》明確，盲盒經營活動是指經營者在事先不告知商品具體型號、款式或服務內容、提供方式的情況下，以消費者隨機抽取的方式銷售特定範圍內商品（包括服務）的經營模式，包括互聯網、實體店、自動販賣機等銷售形式。

據此前報道，內地肯德基在新年伊始與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出「買DIMOO家庭桶套餐送盲盒」活動，只要購買指定99元家庭桶套餐，即可隨機獲贈肯德基中國35周年「KFC × DIMOO」限定系列手辦一個。

該系列盲盒共有6個常規款和1個隱藏款公仔，全國一共限量發售263880個。在二手交易平台，原價69元的公仔被炒至800元一個；由於盲盒只在指定的城市出售，更衍生出跨省跨區的「職業代吃」。

內地肯德基私盲盒活動引起極大迴響，中國消費者協會更發文點名批評肯德基用「盲盒」誘導食品過度消費，呼籲抵制。上海出台《指引》後，與KFC合作的泡泡瑪特相關負責人稱，未來會根據《指引》對8歲以下未成年人作出相應的提示。