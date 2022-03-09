內地多個省市去年「姐弟戀」婚姻比例上升　專家：緩解擇偶難問題

「女大三抱金磚」是在中國民間廣為流傳的一句俗語，而在近日，內地多地發布2021婚姻登記大數據，顯示姐弟戀婚姻比例悄然上升，當中安徽省超過兩成。有專家認為，該現象代表女性有了選擇權後的自然趨勢，也是社會進步的表現。



安徽省民政廳上月16日發布該省2021年婚姻登記大數據顯示，共辦理結婚登記421472對，其中女性較男性大1至3歲的有93141對，佔比為22.1%，相反該省男女同齡登記結婚的有64194對，佔比為15.2%，意味姐弟戀數字超過了男女同齡結婚的佔比。而在浙江杭州市，根本1月中旬發布的數據顯示，當地2021年有11427對姐弟戀步入婚姻，佔結婚總數的19.1%，相反男女同齡的有10600對，只佔總數17.7%。

來自湖北武漢的39歲女子覃嵐及33歲丈夫張國龍便是其中一對修成正果的姐弟戀例子，結婚3年多的二人甜蜜依舊。雖然知道覃嵐比他大6歲且與前夫育有一兒，但張國龍毫不介意，甚至無懼家庭的阻力，為了覃嵐隻身離開安徽老家。覃嵐則表示，剛開始對年齡問題會有點抵觸的，怕丈夫不成熟，但交往起來發現對方很獨立且有擔當，日常生活中又對她非常體貼、照顧，所以後來覺得年齡根本不是問題。

覃嵐及丈夫張國龍、孩子。（極目新聞）

對於姐弟戀數量節節上升，湖北省婚姻家庭研究會婚戀專業委員會主任左力羽分析認為，這是社會多元化發展的體現，當現代女性變得獨立自主，有了自己的選擇權利後，就不需要依賴及考慮年齡，只考慮兩人合不合適便可。

武漢大學社會問題專家尚重生教授則以「去模式化」形容，認為伴隨社會的發展，男大女小、女等男追等傳統模式都在逐漸被打破，而這正是因為女性的解放，從經濟到心理到身體的解放，使得女性更自由，與男性的地位更平等，這是社會進步的表現。他更認為，姐弟戀增多實際上會緩解大齡單身女青年相親難、擇偶難的問題，緩解社會層面的年齡焦慮。