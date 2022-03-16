上海9500萬湯臣一品豪宅接連糞水來襲　業主：女兒曾嚇壞得抑鬱症

上海市民陳先生2010年斥資9500多萬元人民幣購入湯臣一品豪宅，然而這些年來，房屋卻接連遭遇3次突如其來的「漏水」和「反水」，女兒甚至因而得了抑鬱症。近日，當他回到家中時，更是發現主臥廁所的地面上佈滿了黃褐色的糞便和糞水，陣陣惡臭令他乾嘔。物業回應表示，事件是樓上裝修所致，將為業主進一步維修。



涉事的是浦東新區花園石橋路28弄湯臣一品8號樓18樓的房子。公開資料顯示，位於陸家嘴濱江大道旁的湯臣一品佔地逾2萬平方米，總建築面積達11.5萬多平方米，由4幢極為豪華的濱江住宅和1幢高級會所組成，最高樓層為44層，高度達153米，其曾在2005年以單價11萬/平方米的預售價創造中國豪宅的最高天價。

雖然住了豪宅，可接連出事實在惱人，令屋主一家提心吊膽。本月1日晚上，回到家的陳先生剛準備踏入主臥時，就被黃褐色的糞便和糞水震驚及嘔心，遂立即找管理小區的中觀物業管理（上海）有限公司，可面對如此「壯觀」的場景，工作人員也束手無策。

這十多年來，該房子已漏水、反水了好幾次，最早在2010年新裝修時，天花板就曾嚴重漏水，客廳、廚房和廁所頂部管道全部滲漏，把瓷磚、木板等裝修建材都淋濕。雖然開發商和物業願意賠償，可問題依然存在。

2012年底，女兒臥室廁所馬桶又突然反水，直接滿溢出來的糞水頓時讓整間房齷齪不堪，受此驚嚇的女兒從此每天吃不下飯、睡不好覺，更得了抑鬱症，一家花費不少精力在看病上。由於物業始終修不好馬桶，陳先生無奈讓女兒住在其他房間，並把出事的馬桶封閉整整8年，直到2020年物業稱「技術成熟」，才將馬桶的管道疏通。

物業的書面回應。（中觀物業）

對於今次再現糞水事件，物業工作人員表示，已查明是由樓上住戶裝修有誤導致，公司近期將對整個小區組織大規模樓宇管道檢查，排查隱患，同時還會為陳先生進行進一步維修。

陸家嘴街道辦房管辦工作人員則表示，主要是下水道堵塞所致，現已清理完畢。房屋整體維修工作需業主和物業公司自行協商。