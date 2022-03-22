重慶一醫院「精嬰定制計劃」可選胎兒性別　涉虛假廣告官方已叫停

內地嚴禁非醫學需要的胎兒性別鑑定，但坊間仍有不少聲稱可鑑定胎兒性別的服務。近期，位於重慶的愛德華醫院就聲稱可以「定制懷孕」，無論是想要男胎或女胎，都可以提前任選。

重慶沙坪壩區衛健委日前通報了關於該院涉嫌虛假廣告的相關情況，並責成綜合執法支隊核查。目前，衛健委已介入調查。



《重慶廣電》報道，愛德華醫院一名楊姓主任聲稱，醫院的「精嬰定制計劃」是從英國、德國、日本引進的「LST」精嬰定制技術，有三種方案，價格最高的方案成功率高達99%。前兩個方案主要是口服藥物和外力理療，第三個方案還額外包括個人大數據收集計算過的定制化輔導。

不過，楊主任未有解釋「定制化輔導」具體為何，「你不要問了，（交錢定了）之後我們給你說怎麼辦」。對於廣告上標明的「成功率高達99%」，楊主任也承認「我不知道，反正他們是這麼宣傳的」。

對於「LST」技術，楊主任則稱是項多國家聯合技術，不方便透露具體內容，付款簽協議之前都不會詳細說明。不過，她表示愛德華醫院是不會做胎兒的性別鑑定，要抽血送到其他地方檢查，約需2000元（人民幣，下同）。

3月18日，重慶沙坪壩區衛健委的綜合執法支隊要求醫院拆除相關廣告牌，並叫停相關項目。據了解，該醫院精嬰定制計劃並沒有獲得相關備案和許可。

在執法現場中，楊主任稱該院的精嬰定制計劃仍處於宣傳階段，目前並沒有病人問診，醫院本來是想聚焦優生優育，但「不曉得怎麼搞偏了」，並強調推廣精嬰定制計劃都是院方的意思。

愛德華醫院醫務科負責人劉先生表示，精嬰定制計劃已經叫停，對於廣告中提到的LST技術，他則稱「自己也不是很清楚」，但院方已經反省。

目前，綜合執法支隊已經按規定對愛德華醫院作出警告，同時下達衛生監督意見書，責令醫院立即拆除廣告牌。