男子以「長相脾氣差異大」訴兒子非親生　反揭自身一大恐怖身份

湖南郴州北湖區法院近日判決一宗親子關係糾紛案，一位20歲的兒子接到了父親的起訴書，父親要求法院判決兒子非親生，而起訴的主要理由是「被告作為兒子，長相、脾氣、性格與原告大相徑庭，根本不像是原告之子」。這讓兒子也感到匪夷所思。



經過法院委託進行的親子鑑定，證明原告就是被告的生物學父親，於是，法院一審判決駁回了原告的起訴。這場判決，意外揭開了這個家庭不和諧的關係，還有父親自己的一大恐怖身份……



據法院公布的一審民事判決書，原告李某生已年過六旬，1998年8月，李某生與呂某登記結婚，在雙方婚姻關係存續期間，於2001年生下兒子李某波。李某生起訴請求法院判令他和李某波無親子關係，2022年1月5日，北湖區法院予以立案。

在審理過程中，李某生向法院申請對兩人進行親子鑑定，法院依法委託司法鑑定中心進行鑑定。2021年11月12日，司法鑑定結果為：支持李某生是李某波的生物學父親。

李某生的起訴書顯示，其起訴的理由有三：一是認為兒子李某波長相、脾氣、性格與其大相徑庭，「根本不像是原告之子」；二是認為在爭吵中，李某波曾使用過不當語言；三是認為李某波離家出走，「把家裏值錢的東西都帶走了」，並將家中的收房款49萬元（人民幣．下同）「全部捲走，不留分文」。

原來父親是家暴纍犯。﹙VCG﹚

兒子控父是家暴纍犯 時而對母親拳腳相加

被告李某波對於其父「以長相、脾氣、性格差異為由，認定非其親生」的訴由不予認同。李某波答辯稱，原告性格暴戾，教育孩子的方式簡單粗暴，被告自幼至今極少感受到父愛，更多的是恐懼，這也使其性格變得越來越叛逆。原告對其母親呂某也常惡語相向，有時甚至拳腳相加，不和諧的家庭環境，讓被告一直感受不到家庭的溫暖。特別是近幾年原告拒不負擔被告學習開支而讓被告母親獨自承擔，現又以匪夷所思的理由無端猜忌被告並非親生並訴諸法院，給被告造成了巨大的精神創傷和心理壓力。

對於原告所指的「在爭吵中使用過不當語言」，李某波答辯稱，2019年10月，原告因瑣事與呂某發生爭吵，原告態度惡劣並大聲辱罵生性儒弱的妻子，被告情急之下上前勸阻，反遭原告咒罵。之後，原告不顧其妻苦苦哀求，將被告轟出家門，被告獨立在外流浪數月，因醫治創傷荒廢了學業。

對於原告所指的「捲走家產」，被告則辯稱是無中生有，無稽之談，「一直以來，原告牢牢掌控自己收入，連被告的學費都不願意支出，家裏只有一套房，房產證雖寫了原告的名字，實際上為夫妻共有財產。原告沒有證據地懷疑，不僅是對妻子的不尊重，更是對家庭的不負責任，作為親生兒子的被告已傷心至極。」

法院經審理認為，本案中，司法鑑定意見書確定了原告李某生是被告李某波的生物學父親，鑑定程序合法，鑑定意見客觀真實，據此，法院認定原告李某生與被告李某波是親子關係。原告主張原、被告無親子關係的事實不成立，遂判決駁回原告李某生的訴訟請求。