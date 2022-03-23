北大博士以假電力項目詐騙2600萬判監10年：沒有門檻　誰投誰賺錢

北大能源與資源工程博士畢業的馮某平於2015年入職大型發電集團計劃發展部投資處。他對外稱，集團計劃招商，成立混合所有製的售電公司，可輕鬆賺錢，借此詐騙多人共2600餘萬元（人民幣，下同）。

受害人報警後，警方發現馮某平在發電集團只是普通職員，沒有領導職務，他所在的部門也沒有對外售電的職權。最終，馮某平犯詐騙罪，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利2年，並處罰金10萬元。



內地媒體「北京時間」報導，馮某平是北京大學能源與資源工程博士，畢業後在電力業工作，2015年入職大型發電集團的計劃發展部投資處。馮某平入職後，多次和朋友表示，發電集團的電力合作項目在找合作夥伴，對投資人沒有門檻要求，回報大，「誰投資誰掙錢」。

馮某平，北大能源與資源工程博士畢業。（北京時間）

報導稱，馮某平說發電集團目前計劃招商，合作成立混合所有制的售電公司，由集團提供電源，電源每度電價能到5分錢到1毛錢，再算上給國家電網運輸的成本，成本加起來也遠不到市場上現在的7-8毛錢。

馮某平表示，自己在發電集團是領導，可拿到極低電價，幫助投資者賺取價差，獲取巨利。為了讓投資者相信自己，馮某平帶投資人參觀發電集團的綠電沙盤，講解相關政策。

2017年，馮某平跟每個投資人收取大概180萬到200萬，並簽訂委託代理合同，總共收到了2600萬人民幣。為了讓謊言更逼真，馮某平為每位投資人註冊一家售電公司，並稱公司是與發電集團合作運營。

幾個月過去，投資者期待的低價電源毫無進展。馮某平跟投資者表示，由於政策推進過程中的不確定性，電源暫時無法兌現，而投資者可通過投資建立雲平台先獲益，發電集團也會對接到這個平台上，也是宏大的發展規劃。

事實上，從2017年簽訂合同到2018年上半年，投資者沒有實現一筆交易，低價電源也沒有任何消息，電力雲平台更是形同虛設。

2018年4月，馮某平從發電企業辭職，投資者得到消息，開始陸續報警求助，馮某平亦被警方抓捕歸案。

註冊公司費遠低向投資者收取費用

北京市檢察院第二分院審查起訴馮某平，表示馮某平在發電集團只是普通職員，沒有領導職務，他所在的部門也沒有對外售電的權限，發電集團也沒有對外成立合作售電公司的計劃。投資人註冊的企業是馮某平通過中介機構辦理的，註冊公司費用遠低於他向投資者收取的費用。

案件調查了解，市場成立一家公司，成本大概是在20到30萬左右的價格，馮某平成立這十幾家公司，一共大概花費了200萬元左右的成本，剩下的錢基本上被他用於購房、炒股、理財等支出。

檢察院第二分院：不能輕信打著國家政策旗號的項目

經北京市檢察院第二分院審查，馮某平隱瞞真相，以電力投資為誘餌，虛構國家相關部門影響力，誘導他人投資，非法佔有他人財物，以涉嫌詐騙罪向北京市第二人民法院提起公訴。北京市第二中級法院認定馮某平犯詐騙罪，判處其有期徒刑10年，剝奪政治權利兩年，並處罰金10萬元。

北京市檢察院第二分院表示，法律並不禁止在改革過程中去探索，但是法律是要懲罰以「改革」之名來詐騙的人，而投資者投資要謹慎，尤其不能輕信打著國家政策旗號的項目。