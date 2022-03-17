北大院長姚洋建議「年輕人別太早買房」　網民：教授子女沒房嗎？

北大國發院院長姚洋近日受訪時表示，年輕人別太早買房，慨嘆社會已經形成「買房才結婚」的歪風， 建議地產商撥出土地，興建作租住用途的房屋。內地網民熱烈討論姚洋的言論， 不少網民認為教授「離地」。



姚洋昨日（16日）接受內媒《中新經緯》訪問， 建議年輕人不要急着買房，批評社會已經難以杜絕「買房才結婚」歪風， 建議內地地產商主動撥地，興建作租住用途的房屋。

姚洋表示，每當見到年輕人，也會勸他們不要買房子。他認為，沒有國家的30歲年輕人能自己買房子。不過他亦坦言，勸他們也沒用，因為「男生沒房，女友同意，丈母娘（岳母）也不同意」。姚洋指，社會有「買房才結婚」的歪風，慨嘆「沒辦法，社會已經形成這樣的氣氛」。 在訪問中， 他建議年輕人租屋，並建議內地地產商主動撥地， 興建租住用途的房屋，讓年輕人能一直租屋， 安居樂業。

姚洋「年輕人別太早買房」的言論引起內地網民廣泛討論，今早姚洋的相關話題更上了微博熱搜，閱讀多達2.8億，反映網民對買房置業高度關注， 但是不少網民對姚洋的建議並不買賬， 批評教授不吃人間煙火，言論「離地」。

不少網民對事件發表看法：

「年輕人勸這位北大教授，少管閒事。」

「怪女生丈母娘要房咯？婚前買房和女生有什麼關係？」

「五年前我們領導勸我們小年輕不要一天到晚想著買房，要把精力放在事業上，然後現在她在給她女兒準備買房子。」

「想問問這位教授家裡有娃嗎，娃有房了嗎？」

「這個教授肯定生的是兒子。」



倡大規模建出租房 讓商品房價格自然上漲

姚洋去年接受內媒《新京報》訪問時表示，內地應仿效新加坡大規模建出租房，讓商品房價格自然上漲，仿效新加坡模式。

姚洋表示，政府對房地產業的認識一直搖擺。一方面，地方政府明白，房地產對地方經濟至關重要，沒有地方政府願意本地房價下跌，因為房地產是政府收入的重要來源，而房地產價格亦是地方經濟的晴雨表。同時，中央又不能讓房價漲得太快，擔心老百姓會承受不了。

他認為，要轉變房地產觀念，即政府不能承諾每家都有自住房，那個承諾是做不到的。政府壓抑房價，最後只能壓在半截。包括保障性住房（公屋）、經濟適用房（居屋），最後不是低收入者買的，仍是中收入者買了。所以政策不應以每家都擁有自有住房為目標。

他建議，仿效新加坡模式，放開商業性住宅（私樓），管住政府提供住宅（組屋），要有規定收入低到多少才能獲得政府提供的住房；另一方面，大規模新建出租房。具體出租房比例要看各地情景，無房戶比較多的地方，可以規定拿出一半土地來建出租房，另一半賣商品房，商品房價格再高也沒關係。

他續指，現在政策保護富人，不利窮人。現在讓房價停在那，也只有富人能買，普通家庭購房會很吃力，最後還是較高收入的人得利。還不如讓商品房的房價自然上漲，剛好補貼那些出租房。

李嘉誠回應年輕人的女友要「有房才結婚」， 他建議男的說「趁後生，快啲搵第個！」。（Reuters）

值得一提的是，長和系創辦人李嘉誠曾在2018年3月16日的記者會上表示，如果女友說沒房不結婚，建議遇上這情況的男士應回敬，「你趁後生，快啲搵第個！」

李嘉誠批評，假如年輕情侶剛畢業，女友便要求男友要有樓，否則就不結婚，甚至分手，這是不正常的想法。